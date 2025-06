Il socialista Zohran Mamdani ha vinto a sorpresa le primarie per scegliere il candidato a sindaco di New York. Mamdani, che fino a un anno fa era praticamente uno sconosciuto, ha battuto Andrew Cuomo, ex governatore dello Stato di New York e grande favorito della vigilia, con il 43,5% delle preferenze a fronte del 36,4 per cento ottenuto da Cuomo. Iscritto sia al Partito Socialista Democratico che al Partito Democratico, Zohran Mamdani ha 33 anni ed è ugandese di origine indiana. Deputato dell’assemblea dello stato di New York, l’aspirante sindaco della Grande Mela, che ha la cittadinanza statunitense dal 2018, si definisce un “musulmano progressista”. Anti-Wall Street e filopalestinese, è stato sostenuto dal senatore Bernie Sanders e della deputata Alexandria Ocasio-Cortez, ribaltando i pronostici della vigilia: a gennaio, infatti, era dato appena all’1%.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TPI (@tpi)

Favorevole alla legalizzazione della marijuana e ai diritti delle persone LGBTQ+, Mamdani, che se venisse eletto diventerebbe il primo sindaco di fede musulmana della storia della città di New York, ha promesso durante la campagna elettorale di “Abolire il costo della vita”. Il candidato sindaco dem, infatti, ha promesso, tra le altre cose, di rendere gratuiti i trasporti pubblici per i residenti, bloccare l’incremento degli affitti a prezzi calmierati per i prossimi quattro anni, di investire nella costruzione di oltre 200mila appartamenti da mettere in affitto a prezzi calmierati e di aprire supermercati municipali che vendano a prezzi all’ingrosso.

Mamdani ha proposto anche un aumento progressivo del salario minimo, con l’obiettivo di arrivare a 30 dollari l’ora entro il 2030, e di rendere gratuita l’assistenza medica per i bambini. Per finanziare queste misure, Mamdani ha proposto una tassazione più incisiva sui redditi alti e sulle aziende: un’aliquota dell’11,5% per le imprese e una tassa del 2% per i cittadini con redditi superiori al milione di dollari annui. “Sarò il vostro candidato democratico alla carica di sindaco di New York City - ha dichiarato Mamdani dopo la vittoria alle primarie – Sarò il sindaco di tutti i newyorkesi, sia che abbiate votato per me, per il governatore Cuomo, o che vi sentiate troppo disillusi da un sistema politico ormai da tempo in crisi per andare a votare. Lavorerò per essere un sindaco di cui sarete orgogliosi”. “Stasera è la sua serata. Se l’è meritata. Ha vinto” ha invece dichiarato lo sconfitto Andrew Cuomo riconoscendo la vittoria dell’avversario.