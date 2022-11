Elezioni in Usa, Ocasio Cortez rieletta alla Camera: è il suo terzo mandato consecutivo

La democratica Alexandria Ocasio-Cortez è stata rieletta alla Camera americana alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Secondo le proiezioni dei media Usa la pasionaria di origini portoricane nata nel Bronx di New York, ha stravinto nel suo distretto della grande mela, il quattordicesimo, con il 70,6 per cento di voti battendo contro il 27,5 della repubblicana Tina Forte. L’astro nascente liberal servirà il terzo mandato consecutivo in Congresso.

Negli ultimi giorni la deputata dem si è distinta per aver criticato le misure che il neo patron di Twitter Elon Musk ha annunciato in vista della riorganizzazione del social network. “Bella roba un miliardario che vende a 8 dollari al mese l’idea del free speech”, ha tweettato Ocasio Cortez, che già in passato aveva attaccato alcune delle politiche adottate da Mark Zuckerberg su Facebook.

“Ogni feedback è apprezzato, ma adesso paga 8 dollari”, ha replicato il Ceo di Space X. “Da quando ti ho fatto arrabbiare con le mie critiche, Twitter non mi funziona più bene, trovo solo caselle vuote. Devi essere molto permaloso”, ha aggiunto la parlamentare rieletta. “Che posso dire? Deve trattarsi di un brutale abuso di potere”, ha risposto Musk.

Esteri / Elezioni midterm negli Stati Uniti, non c’è l’ondata repubblicana: il Senato resta in bilico Esteri / Assalto in Congresso, Ocasio Cortez contro Facebook: "Zuckerberg non ha fatto niente per fermare l'odio"

Le elezioni di mid-term intanto hanno decreto la vittoria dei repubblicani alla Camera, mentre il risultato definitivo del Senato, dove per il momento sembra esserci parità, è ancora appeso alle sfide a due di alcuni Stati, i cui risultati dovrebbero arrivare tra alcuni giorni. Significa però che il Gop non ha stravinto come sperava, e che i democratici per il momento, per quanto abbiano perso almeno sei seggi alla Camera, hanno evitato la catastrofe e la cosiddetta “ondata rossa”. Fra vincitori il repubblicano Ron DeSantis e possibile avversario di Trump alle presidenziali, che ha ottenuto una valanga di voti riconfermandosi governatore della Florida. Tra i dem Maura Healey è la prima donna e prima gay governatrice del Massachusetts, Moore è il primo governatore afroamericano nella storia del Maryland e il 25enne Frost è il primo della generazione Z a entrare in Congresso.