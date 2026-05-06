Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:18
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Esteri
Esteri

Il Papa domani riceve Rubio: “La Chiesa deve denunciare il male”

Immagine di copertina
Credit: AGF

Leone XIV nell'udienza generale usa parole che sembrano una risposta agli attacchi di Trump

di Enrico Mingori
Immagine dell'autore

La Chiesa “legge e interpreta a partire dal Vangelo i dinamismi della storia, denunciando il male in tutte le sue forme e annunciando, con le parole e con le opere, la salvezza che Cristo vuole realizzare per tutta l’umanità e il suo Regno di giustizia, di amore e di pace”. Lo ha detto il Papa nell’udienza generale di oggi, mercoledì 6 maggio, all’indomani del nuovo attacco ricevuto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e alla vigilia della visita in Vaticano del segretario di Stato Usa Marco Rubio.

Leone XIV ha sottolineato che la Chiesa “è anche investita della missione di pronunciare parole chiare per rifiutare tutto ciò che mortifica la vita e ne impedisce lo sviluppo e prendere posizione a favore dei poveri, degli sfruttati, delle vittime della violenza e della guerra e di tutti coloro che soffrono, nel corpo e nello spirito”.

Allo stesso tempo, ha aggiunto, “la Chiesa è chiamata a riconoscere umilmente l’umana fragilità e caducità delle proprie istituzioni, le quali, pur essendo al servizio del Regno di Dio, portano la figura fugace di questo mondo. Nessuna istituzione ecclesiale può essere assolutizzata”.

Il pontefice ha affermato che i cristiani sono proiettati in una storia di salvezza, ma “camminano in questa storia terrena, segnata dalla maturazione del bene ma anche da ingiustizie e sofferenze, senza essere né illusi né disperati”. La Chiesa, dunque, per Prevost, “non annuncia sé stessa: al contrario, in essa tutto deve rimandare alla salvezza in Cristo”.

Le parole del Papa sembrano chiaramente una replica a distanza a Trump, che ieri aveva accusato il Santo Padre di mettere “in pericolo molti cattolici e molte persone” e di ritenere che “sia ok per l’Iran avere un’arma nucleare”.

“La missione della Chiesa è annunciare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità”, aveva risposto nell’immediatezza Leone, che già nelle scorse settimane era stato duramente attaccato dal leader della Casa Bianca per le sue posizioni di condanna alla guerra in Medio Oriente (e a tutte le guerre in generale).

Domani il Papa riceverà il segretario di Stato Rubio, fedele cattolico e abituato a toni più morbidi rispetto a Trump: sarà  l’occasione per un chiarimento? Certo è curioso che proprio nel momento in cui in Vaticano c’è un pontefice statunitensi i rapporti tra Santa Sede e Washington abbiano toccato il punto più basso della storia.

Enrico Mingori
Parmigiano, classe 1985, laureato in Giurisprudenza. Giornalista dal 2005, pubblicista dal 2009, professionista dal 2014.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Esteri / Trump sospende scorta navale a Hormuz: "Progressi con l'Iran". Ma Teheran non cede e Israele è pronta riprendere i raid
Esteri / Narges Mohammadi lotta “tra la vita e la morte” in Iran: la Premio Nobel per la pace incarcerata è in terapia intensiva
Esteri / L’ex spia americana Pollard entra in politica in Israele: "Annetteremo Gaza"
Ti potrebbe interessare
Esteri / Trump sospende scorta navale a Hormuz: "Progressi con l'Iran". Ma Teheran non cede e Israele è pronta riprendere i raid
Esteri / Narges Mohammadi lotta “tra la vita e la morte” in Iran: la Premio Nobel per la pace incarcerata è in terapia intensiva
Esteri / L’ex spia americana Pollard entra in politica in Israele: "Annetteremo Gaza"
Esteri / Non solo Epstein: il Congresso Usa ha pagato oltre 300mila dollari di risarcimenti per molestie sessuali
Esteri / Trump attacca ancora il Papa: "Sta mettendo in pericolo molti cattolici"
Esteri / Israele proroga la detenzione degli attivisti della Global Sumud Flotilla. Avvocati denunciano “maltrattamenti e abusi”
Esteri / Jimmy Kimmel replica a Melania Trump: "Vuole fermare l'odio? Cominci da suo marito"
Esteri / Trump torna a minacciare l'Iran e posta una foto di lui con una mitragliatrice
Esteri / Trump finisce sui passaporti Usa: il volto del presidente sarà stampato sui documenti in edizione limitata
Esteri / Sparatoria alla cena di Trump, uomo continua a mangiare mentre scoppia il panico
Ricerca