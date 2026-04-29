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Il comico statunitense Jimmy Kimmel replica a Melania Trump che lo aveva accusato di diffondere odio: “Vuole fermare l’odio? Cominci da suo marito” | VIDEO

Immagine di copertina
Credit: AGF

Il comico era finito sotto accusa per aver definito la First Lady una "vedova in attesa"

di Niccolò Di Francesco
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Jimmy Kimmel è di nuovo finito nel mirino di Donald Trump e da sua moglie Melani, che ne hanno chiesto il licenziamento. Nel suo show, infatti, il comico statunitense aveva ironizzato su un’espressione della First Lady affermando che aveva “un’aura da vedova in attesa”. La battuta, pronunciata prima del fallito attentato al presidente Usa, ha scatenato la rabbia di Donald e Melania Trump i quali, dopo la sparatoria alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, hanno attaccato Kimmel accusandolo di aver proposto uno sketch “d’odio e violento” e chiedendone il licenziamento: “Persone come lui non dovrebbero poter entrare ogni sera nelle nostre case a diffondere odio”.

 

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Pronta la replica del comico statunitense, che ha dichiarato nel suo show: “Sono molti anni che mi esprimo molto chiaramente contro la violenza armata. E anche io penso che dovremmo limitare i linguaggi d’odio e violenti, e penso che un buon ambito da cui si potrebbe iniziare – ha aggiunto rivolto a Melania – sarebbe una conversazione con suo marito al riguardo”. Il comico era già finito nel mirino del presidente statunitense lo scorso settembre per via di una battuta su Charlie Kirk. In quell’occasione, l’emittente Abc, che manda in onda Jimmy Kimmel Live! era stato sospeso per poi tornare in onda una settimana dopo.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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