Trump attacca ancora Papa Leone XIV: “Sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone”

Trump attacca nuovamente Papa Leone XIV a due giorni dalla visita del segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano. In un’intervista all’emittente televisiva Salem News, il presidente statunitense ha dichiarato: “Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone”. Trump ha poi aggiunto che il Pontefice “ritiene che sia ok per l’Iran avere un’arma nucleare e non credo sia una cosa buona”. La nuova invettiva del presidente Usa arriva a due giorni dalla visita del segretario di Stato in Vaticano: incontro organizzato per “ricucire” i rapporti con la Santa Sede dopo le parole di Trump.

Il presidente americano, infatti, aveva scritto su Truth: “Papa Leone è DEBOLE sulla criminalità, ed è pessimo in politica estera. Parla della ‘paura’ dell’Amministrazione Trump, ma non menziona la PAURA che la Chiesa cattolica, e tutte le altre organizzazioni cristiane, hanno vissuto durante il COVID, quando arrestavano sacerdoti, ministri e chiunque altro per aver celebrato funzioni religiose, anche all’aperto e mantenendo distanze di tre o persino sei metri. Mi piace molto di più suo fratello Louis, perché Louis è totalmente MAGA. Lui capisce, mentre Leone no! Non voglio un Papa che pensi che vada bene per l’Iran avere un’arma nucleare”.

“Non voglio un Papa che pensi che sia terribile che l’America abbia attaccato il Venezuela, un Paese che stava inviando enormi quantità di droga negli Stati Uniti e, cosa ancora peggiore, svuotando le proprie prigioni — inclusi assassini, spacciatori e killer — mandandoli nel nostro Paese. E non voglio un Papa che critichi il presidente degli Stati Uniti quando sto facendo esattamente ciò per cui sono stato eletto, con una VITTORIA SCHIACCIANTE, ottenendo numeri record di criminalità ai minimi storici e creando il più grande mercato azionario della storia. Leone dovrebbe essere riconoscente perché, come tutti sanno, è stato una sorpresa scioccante. Non era in nessuna lista per diventare Papa ed è stato messo lì dalla Chiesa solo perché era americano, e si pensava che quello fosse il modo migliore per trattare con il Presidente Donald J. Trump. Se io non fossi alla Casa Bianca, Leone non sarebbe in Vaticano” aveva aggiunto Trump.