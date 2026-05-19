Il sindaco di New York Mamdani lancia i supermercati comunali a prezzi calmierati: “Nessuno dovrebbe soffrire la fame nella città più ricca del paese più ricco del mondo”
Il primo cittadino della Grande Mela presenta un progetto volto ad aiutare i residenti in difficoltà
Come promesso durante la campagna elettorale, il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha annunciato l’avvio di un programma sperimentale che prevede l’apertura di supermercati gestiti dal comune, con prezzi calmierati, con l’obiettivo di aiutare i residenti più in difficoltà. Il primo cittadino della Grande Mela, infatti, ha presentato il progetto della “Peninsula”, da aprire nel Bronx nel 2027, dopo la nascita di un analogo supermercato chiamato “La Marqueta” e situato nella zona Est di Harlem.
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L’obiettivo è quello di aprirne uno in ogni area di New York entro la fine del suo mandato, che scadrà nel 2029. Le altre zone interessate sono Queens, Brooklyn e Staten Island: ogni progetto include, oltre al supermercato, centinaia di alloggi a prezzi calmierati e spazi pubblici. “Nella città più ricca del Paese più ricco nella storia del mondo, nessuno dovrebbe soffrire la fame – ha scritto Mamdani su X – Per questo stiamo aprendo cinque negozi di alimentari di proprietà della città, uno in ogni borough, partendo dal Bronx. Prezzi più bassi. Buon cibo. Di proprietà pubblica”.
In the richest city in the richest country in the history of the world, nobody should be going hungry.
That’s why we’re opening five city-owned grocery stores, one in each borough, starting with The Bronx.
Lower Prices. Good food. Publicly owned.
Hunts Point next year. Every… pic.twitter.com/d6XsYjC6JN
— Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) May 18, 2026