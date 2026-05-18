Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 13:58
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Esteri
Esteri

Individuati i corpi dei quattro sub italiani morti alle Maldive: “Si trovano nel terzo segmento della grotta, saranno recuperati nei prossimi giorni”

Immagine di copertina
Credit: AGF

La notizia è stata confermata dalla Farnesina

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Sono stati individuati i corpi dei quattro sub italiani morti alle Maldive: la notizia, riferita dal governo locale, è stata confermata dalla Farnesina. Secondo le prime informazioni, i cadaveri “sono stati ritrovati all’interno della grotta dell’atollo di Vaavu durante un’operazione congiunta di ricerca e recupero condotta dalla Guardia Costiera delle Forze di Difesa delle Maldive (MNDF), dalla Polizia delle Maldive e da una squadra di esperti subacquei altamente qualificati, messa a disposizione dal Governo italiano”. Le salme sono state localizzate nel terzo segmento della grotta presso il sito Cave Dive dell’Atollo Vaavu.

“In prima mattinata ci ha chiamato l’ambasciata, dicendo che erano stati individuati i corpi. Ci hanno detto individuato al plurale, dovrebbe significare tutti”: lo ha dichiarato all’Ansa l’avvocato Antonello Riccio, legale di Federico Gualtieri. I corpi, secondo quanto riferito, saranno recuperati nei prossimi giorni. L’operazione di recupero, infatti, è alquanto complessa. A supportare le operazioni è la Dan Europe, organizzazione che sta supportando le operazioni di ricerca e recupero. I sub della Dan Europe hanno fatto un’immersione di circa tre ore per pianificare le fasi successive. “Durante questo primo intervento operativo, la squadra di specialisti ha esplorato con successo il sistema di grotte sottomarine, valutato le condizioni ambientali e operative, localizzato tutte le quattro vittime ancora disperse e raccolto le informazioni fondamentali necessarie per pianificare le fasi successive dell’operazione” spiega la Dan Europe.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Esteri / Pedro Sanchez difende Lamine Yamal dagli attacchi del governo israeliano: “Ha solo espresso solidarietà alla Palestina”
Esteri / "Così Israele ha sfruttato l’Eurovision per ripulire la propria immagine": l'inchiesta del New York Times
Esteri / Perdita di orientamento, tossicità nelle bombole o panico: le ipotesi sulla morte dei sub italiani
Ti potrebbe interessare
Esteri / Pedro Sanchez difende Lamine Yamal dagli attacchi del governo israeliano: “Ha solo espresso solidarietà alla Palestina”
Esteri / "Così Israele ha sfruttato l’Eurovision per ripulire la propria immagine": l'inchiesta del New York Times
Esteri / Perdita di orientamento, tossicità nelle bombole o panico: le ipotesi sulla morte dei sub italiani
Esteri / Draghi: “L’Europa va rifondata. Per la prima volta siamo soli”
Esteri / Tribunale Usa sospende le sanzioni inflitte a Francesca Albanese dall’amministrazione Trump
Esteri / Un americano su quattro non crede alla sparatoria durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca
Esteri / Israele istituisce il Tribunale speciale per i crimini del 7 ottobre: prevista anche la pena di morte
Esteri / La petizione che chiede all'UE di proteggere Francesca Albanese dalle sanzioni Usa
Esteri / La “telefonata della morte” ricevuta da un libanese prima di essere ucciso da un drone israeliano
Esteri / L'Ue sanziona i coloni violenti in Israele e i leader di Hamas. Netanyahu: "Bancarotta morale dell'Europa"
Ricerca