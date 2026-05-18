Sono stati individuati i corpi dei quattro sub italiani morti alle Maldive: la notizia, riferita dal governo locale, è stata confermata dalla Farnesina. Secondo le prime informazioni, i cadaveri “sono stati ritrovati all’interno della grotta dell’atollo di Vaavu durante un’operazione congiunta di ricerca e recupero condotta dalla Guardia Costiera delle Forze di Difesa delle Maldive (MNDF), dalla Polizia delle Maldive e da una squadra di esperti subacquei altamente qualificati, messa a disposizione dal Governo italiano”. Le salme sono state localizzate nel terzo segmento della grotta presso il sito Cave Dive dell’Atollo Vaavu.

“In prima mattinata ci ha chiamato l’ambasciata, dicendo che erano stati individuati i corpi. Ci hanno detto individuato al plurale, dovrebbe significare tutti”: lo ha dichiarato all’Ansa l’avvocato Antonello Riccio, legale di Federico Gualtieri. I corpi, secondo quanto riferito, saranno recuperati nei prossimi giorni. L’operazione di recupero, infatti, è alquanto complessa. A supportare le operazioni è la Dan Europe, organizzazione che sta supportando le operazioni di ricerca e recupero. I sub della Dan Europe hanno fatto un’immersione di circa tre ore per pianificare le fasi successive. “Durante questo primo intervento operativo, la squadra di specialisti ha esplorato con successo il sistema di grotte sottomarine, valutato le condizioni ambientali e operative, localizzato tutte le quattro vittime ancora disperse e raccolto le informazioni fondamentali necessarie per pianificare le fasi successive dell’operazione” spiega la Dan Europe.