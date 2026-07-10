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Terrore su un volo Ryanair, i detriti del motore rompono il finestrino: passeggero trattenuto per non essere risucchiato

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"Si è salvato perchè aveva ancora la cintura allacciata"

di Niccolò Di Francesco
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Terrore a bordo di un volo Ryanair dove un uomo è stato trattenuto dalla moglie e da un altro passeggero per evitare di essere risucchiato in seguito alla rottura di un finestrino. L’incidente è avvenuto nella mattinata di venerdì 10 luglio a bordo di un Boeing 737 della compagnia low cost. Poco dopo il decollo dall’aeroporto di Salonicco, in Grecia, un frammento del motore destro si è staccato in volo impattando con uno dei finestrini e rompendolo. La decompressione all’interno della cabina ha coinvolto un passeggero di 61 anni, seduto sul lato del finestrino danneggiato, spingendolo verso l’esterno dell’aeromobile. L’uomo è stato trattenuto dalla moglie e da un altro passeggero seduto nella stessa fila del malcapitato. Il fatto che il passeggero indossasse ancora la cintura di sicurezza, come previsto dalle norme di sicurezza, potrebbe avergli salvato la vita. Successivamente il Boeing è sceso da 5mila a 1.800 metri permettendo ai passeggeri di respirare senza le maschere dell’ossigeno. Il velivolo è quindi rientrato in tutta sicurezza a Salonicco.

In una nota inviata al Corriere della Sera, Ryanair ha confermato che “l’aereo da Salonicco a Memmingen, nella mattinata di venerdì, è rientrato a Salonicco poco dopo il decollo a seguito del distacco di un finestrino passeggeri durante il volo. Un passeggero ha richiesto e ricevuto assistenza medica a terra a Salonicco. Per ridurre al minimo il ritardo, è stato predisposto un aeromobile sostitutivo per trasportare i passeggeri a Memmingen, partito da Salonicco alle 9.53 ora locale”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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