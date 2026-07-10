Terrore a bordo di un volo Ryanair dove un uomo è stato trattenuto dalla moglie e da un altro passeggero per evitare di essere risucchiato in seguito alla rottura di un finestrino. L’incidente è avvenuto nella mattinata di venerdì 10 luglio a bordo di un Boeing 737 della compagnia low cost. Poco dopo il decollo dall’aeroporto di Salonicco, in Grecia, un frammento del motore destro si è staccato in volo impattando con uno dei finestrini e rompendolo. La decompressione all’interno della cabina ha coinvolto un passeggero di 61 anni, seduto sul lato del finestrino danneggiato, spingendolo verso l’esterno dell’aeromobile. L’uomo è stato trattenuto dalla moglie e da un altro passeggero seduto nella stessa fila del malcapitato. Il fatto che il passeggero indossasse ancora la cintura di sicurezza, come previsto dalle norme di sicurezza, potrebbe avergli salvato la vita. Successivamente il Boeing è sceso da 5mila a 1.800 metri permettendo ai passeggeri di respirare senza le maschere dell’ossigeno. Il velivolo è quindi rientrato in tutta sicurezza a Salonicco.

BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen. According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026

In una nota inviata al Corriere della Sera, Ryanair ha confermato che “l’aereo da Salonicco a Memmingen, nella mattinata di venerdì, è rientrato a Salonicco poco dopo il decollo a seguito del distacco di un finestrino passeggeri durante il volo. Un passeggero ha richiesto e ricevuto assistenza medica a terra a Salonicco. Per ridurre al minimo il ritardo, è stato predisposto un aeromobile sostitutivo per trasportare i passeggeri a Memmingen, partito da Salonicco alle 9.53 ora locale”.