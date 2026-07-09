Giornalista danese imbarazza il segretario della Nato Rutte: “Trump straparla e tu stai zitto?” | VIDEO

È diventato virale sul web la domanda provocatoria che un giornalista danese ha posto al segretario generale della Nato, Mark Rutte. Durante una conferenza stampa al termine del vertice Nato ad Ankara, Rasmus Svaneborg, dell’agenzia di stampa Ritzau, si è rivolto così a Rutte: “Mark, lei era seduto accanto a Donald Trump nei momenti in cui ha parlato di conquistare la Groenlandia, si è scagliato contro alleati come la Spagna e ha minacciato di scatenare guerre commerciali: cose che il vecchio Mark Rutte non sembrava approvare. Tutto questo ha qualche effetto sul suo amor proprio quando lei siede lì a fianco a lui e non dice nulla?”.

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La risposta di Rutte ha in qualche modo dato ragione al cronista danese. Il segretario generale della Nato, infatti, ha dichiarato: “Sai, quello che faccio sempre è riconoscere quando è il caso di elogiare qualcuno, e credo che dovremmo lodare Donald Trump per il fatto che la Nato sia diventata molto più forte. Certo, ha a che fare con la minaccia russa, ha a che fare con la guerra in Ucraina”. Il filmato è ben presto diventato virale sul web sia per la provocatoria domanda del giornalista che per la risposta di Rutte, considerata dai più “imbarazzante”.