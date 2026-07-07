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Trump: “Meloni mi piace, ma non c’è stata per noi”

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Il presidente Usa ad Ankara per il vertice Nato: "Gli alleati dovrebbero essere disposti a dare una mano. Italia, Germania e Francia, anche il Regno Unito, hanno rifiutato"

di Giovanni Macchi
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Giorgia Meloni “mi piace, è una brava persona, ma non c’è stata per noi” rispetto alle azioni militari contro l’Iran. A poche ore dall’inizio del vertice Nato di Ankara, in Turchia, Donald Trump smorza parzialmente i toni contro la presidente del Consiglio italiana, bersaglio di ripetuti attacchi da parte sua nelle scorse settimane.

“Abbiamo investito nella Nato. Gli alleati dovrebbero essere disposti a dare una mano: Italia, Germania e Francia, anche il Regno Unito, hanno rifiutato”, lamenta il presidente degli Stati Uniti rispondendo alle domande dei giornalisti a margine del vertice bilaterale con il padrone di casa, il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan.

E alla domanda su una possibile ulteriore riduzione delle truppe statunitensi in Europa, Trump risponde vago: “Vedremo. Sono molto deluso dalla Nato”.

Dopo averla più volte elogiata per un anno, negli ultimi mesi Trump ha cambiato il proprio atteggiamento nei confronti di Meloni. La premier italiana, insieme agli altri leader europei, è finita nel mirino del presidente americano per non aver prestato aiuto alle operazioni militari degli Usa contro l’Iran. La polemica tra i due si è infiammata anche dopo gli attacchi di Trump nei confronti di Papa Leone XIV.

Lo scorso mese, dopo il summit del G7 a Evian, in Francia, il capo della Casa Bianca ha pubblicamente deriso Meloni accusandola di averlo implorato di scattare una foto insieme. “Vuole tornare a essere mia amica per far risalire i suoi numeri nei sondaggi”, ha sottolineato.

Da Meloni era arrivata una replica piccata. “Essere tua amica non ha certo favorito la mia popolarità”, aveva detto la presidente del Consiglio italiano. “La mia popolarità dipende dalla mia capacità di difendere l’interesse nazionale italiano”.

Nei giorni scorsi l’ennesima provocazione da parte di Trump, che sul suo social Truth ha pubblicato una foto ironica di Meloni auspicando nei suoi confronti un “ordine restrittivo”. Questa volta la premier ha preferito non rispondere. I due si vedranno faccia a faccia nelle prossime ore proprio al vertice Nato di Ankara.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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