Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 15:50
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Esteri
Esteri

Vertice Nato di Ankara 2026: l’Alleanza lancia un piano da 50 miliardi di dollari per la produzione bellica e promette 70 miliardi di aiuti all’Ucraina

Immagine di copertina
La “foto di famiglia” per il vertice dei capi di Stato e di governo della Nato ad Ankara, in Turchia, dell’8 luglio 2026. Credit: ZUMAPRESS.com / AGF

Gli Alleati hanno ribadito il loro “incrollabile impegno” per la difesa collettiva, bollando ancora una volta la Russia come una “minaccia a lungo termine”, invitando l'Iran a “rispettare pienamente la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz” e confermando la promessa di aumentare le spese e le capacità militari dei partner europei e del Canada

di Andrea Lanzetta
Immagine dell'autore

L’impegno degli alleati della Nato per la difesa collettiva sancito dall’articolo 5 del Trattato di Washington è “incrollabile”, Stati Uniti in testa. Riuniti nella cornice ufficiale del Vertice di Ankara 2026, i capi di Stato e di governo dell’Alleanza hanno riaffermato con forza la centralità e la tenuta del legame transatlantico, messo più volte in discussione proprio dal presidente degli Usa, Donald Trump.
Di fronte a uno scenario internazionale in rapida e complessa evoluzione, in una scarna dichiarazione conclusiva del summit ospitato dalla Turchia, i presenti hanno confermato il primo e più importante pilastro della Nato, per poi guardare oltre la sola deterrenza e difesa.

Vecchi minacce, nuovi fondi
Al centro dell’agenda dei lavori figurano la “minaccia a lungo termine rappresentata dalla Russia per la stabilità euro-atlantica” e “il pericolo persistente e diffuso del terrorismo”, due sfide cruciali che spingono gli Alleati a onorare gli impegni assunti l’anno scorso all’Aia, quando gli Stati membri hanno promesso agli Usa di portare al 5% del Pil le spese per la difesa.
D’altronde, i numeri emersi dal Vertice Nato di Ankara evidenziano uno sforzo economico senza precedenti da parte degli Alleati. Se, nel corso del 2025, i partner europei e il Canada hanno incrementato i propri investimenti per la difesa di oltre 139 miliardi di dollari, ad Ankara gli Stati membri hanno annunciato lo sblocco di oltre 50 miliardi di dollari destinati a nuovi appalti militari. Un provvedimento che è stato accompagnato dal preciso impegno collettivo ad ampliare la capacità produttiva e a stringere sinergie più strette con il settore privato per accelerare il passo dell’innovazione tecnologica, eliminando progressivamente e sistematicamente le barriere commerciali che ostacolano il settore della difesa tanto tra le due sponde dell’Atlantico che all’interno del Vecchio continente.

Il contributo europeo e gli aiuti all’Ucraina
L’orizzonte strategico tracciato ad Ankara guarda con decisione alla costruzione del futuro attraverso “un’Europa più forte in una Nato più forte”, delineando il profilo di un’organizzazione in cui il Canada e i partner del Vecchio continente dovranno assumersi maggiori responsabilità per la difesa collettiva. Se la complessa architettura di deterrenza dell’Alleanza continuerà a fondarsi “su un mix appropriato di capacità nucleari, convenzionali e di difesa missilistica”, d’ora in avanti gli Alleati promettono di integrare queste ultime con “risorse spaziali e cibernetiche”. Ma per garantire e mantenere il vantaggio dell’Alleanza nei teatri di combattimento, i Paesi membri stanno anche “sviluppando una rete transatlantica interoperabile per le operazioni belliche e adottando potenti modelli di intelligenza artificiale”.
Un intero capitolo della dichiarazione conclusiva del vertice è poi dedicato all’Ucraina. Qui l’Alleanza ribadisce la compattezza e l’unità dei Paesi membri nel garantire il proprio “incrollabile sostegno” a Kiev “nella difesa della sua libertà, sovranità nazionale e integrità territoriale”. Tanto che, per il 2026, gli Alleati si impegnano a “fornire all’Ucraina 70 miliardi di euro in equipaggiamento militare, assistenza e addestramento e riaffermano il loro impegno a mantenere almeno livelli equivalenti nel 2027”.
In questo quadro di cooperazione internazionale, i capi di Stato e di governo della Nato hanno accolto con favore la recente decisione dell’Unione europea di garantire finanziamenti pluriennali stabili a Kiev. D’altra parte, attualmente, la maggior parte dell’assistenza alla sicurezza dell’Ucraina viene finanziata e fornita dai partner europei e dal Canada.

Il fronte iraniano
Accanto ai teatri tradizionali però, l’Alleanza continua a monitorare e ad adattarsi a uno scenario globale sempre più instabile, caratterizzato da un’accesa “competizione strategica, da un’instabilità diffusa, da minacce ibride e da shock geopolitici ricorrenti che colpiscono il più ampio contesto di sicurezza” dei Paesi membri. In questa prospettiva, il documento finale lancia un monito esplicito e perentorio all’Iran, ribadendo la posizione irremovibile degli Alleati secondo cui la Repubblica islamica non dovrà mai arrivare a possedere un’arma nucleare e intimando a Teheran il pieno rispetto della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz.

LEGGI ANCHE: [L’affare d’oro delle armi al vertice Nato di Ankara: 43,7 miliardi di euro di nuovi accordi per l’industria bellica. Ecco chi ci guadagna]
Andrea Lanzetta
Nato alle 8 del mattino di un lunedì. Giornalista professionista, dal 2017 scrive su The Post Internazionale. Ha collaborato con Agenzia Giornalistica Italia (AGI) e ANSA. Oggi si occupa di Esteri per la rivista TPI.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Esteri / L’Iran minaccia: “Chiunque sostenga i raid Usa è un obiettivo legittimo”
Esteri / Il presidente Usa Donald Trump annuncia: “Il cessate il fuoco con l’Iran è finito”
Esteri / Gli Stati Uniti lanciano raid sull’Iran. Teheran reagisce contro le basi Usa in Kuwait e Bahrein: “Violati gli accordi”
Ti potrebbe interessare
Esteri / L’Iran minaccia: “Chiunque sostenga i raid Usa è un obiettivo legittimo”
Esteri / Il presidente Usa Donald Trump annuncia: “Il cessate il fuoco con l’Iran è finito”
Esteri / Gli Stati Uniti lanciano raid sull’Iran. Teheran reagisce contro le basi Usa in Kuwait e Bahrein: “Violati gli accordi”
Esteri / Regno Unito: Nigel Farage si dimette da deputato al Parlamento di Londra
Esteri / Stretto di Hormuz: attaccata un’altra petroliera. Il Qatar contro l’Iran: “Smetta di minare la sicurezza regionale”
Esteri / Trump: “Meloni mi piace, ma non c’è stata per noi”
Esteri / Le Pen condannata anche in appello, ma potrà candidarsi alle presidenziali
Esteri / Così il governo Netanyahu ha accelerato l’annessione “di fatto” della Cisgiordania a Israele
Esteri / Siria: 18 feriti in un attentato a Damasco durante la visita del presidente francese Emmanuel Macron
Esteri / Turchia: arrestati cinque giornalisti alla vigilia del vertice Nato
Ricerca