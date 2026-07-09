Regno Unito: Nigel Farage sfiderà alle elezioni un comico travestito da bidone della spazzatura

Il leader del partito britannico di estrema destra Reform UK, Nigel Farage, che ha annunciato le proprie dimissioni da deputato per sfuggire a una seconda inchiesta parlamentare per una serie di donazioni non dichiarate, dovrà vedersela alle prossime elezioni con il “Conte Binface”, un comico travestito da bidone della spazzatura. Non è affatto uno scherzo.

Elezioni farsa?

Le dimissioni del principale animatore della Brexit, eletto alla Camera dei Comuni nel 2024, hanno fatto scattare elezioni suppletive per il suo seggio di Clacton-on-Sea, nell’Inghilterra sud-orientale. Ma i principali partiti rivali del Reform UK, come i laburisti, i verdi, i conservatori e i liberaldemocratici, hanno liquidato la mossa di Farage come una trovata volta solo a scongiurare le conseguenze dell’inchiesta aperta dall’organismo di controllo parlamentare sugli standard etici, rifiutandosi di presentare un proprio candidato.

Il politico britannico deve infatti rispondere di una serie di donazioni ricevute e mai dichiarate, in particolare di una da 5 milioni di sterline da parte del miliardario delle criptovalute Christopher Harborne e di alcuni favori personali ottenuti da George Cottrell, un imprenditore attivo nei settori del gioco d’azzardo e delle criptovalute, che ha scontato una pena detentiva per frode negli Stati Uniti.

Così l’unico candidato rimasto alle suppletive di Clacton è un personaggio conosciuto nel Regno Unito come “Count Binface”, letteralmente “Conte faccia di bidone”, un comico che si descrive online come un “politico spaziale”. “Che la sfida abbia inizio, Nige”, ha scritto Binface sulla piattaforma social X, dove conta quasi 220mila follower, dopo le dimissioni di Farage.

Boomerang politico

La notizia ha provocato molte polemiche nel Regno Unito, dove il Reform UK è in testa alla maggior parte dei sondaggi. Il primo ministro laburista dimissionario Keir Starmer ha liquidato la mossa come una “trovata disperata”, mentre il suo probabile successore, Andy Burnham, ha pubblicato sui social una foto in cui stringe la mano a Count Binface. “È sempre utile sapere quando è il giorno della raccolta della spazzatura”, ha scherzato l’ex sindaco di Manchester. Il deputato conservatore britannico Ben Obese-Jecty ha invece definito la sfida tra Farage e Binface una “farsa”.

Ma dal Reform UK, che ha ottenuto una serie di rilevanti successi alle recenti elezioni amministrative, hanno fatto sapere che la mancanza di sfidanti seri dimostra quanto i partiti tradizionali temano di perdere contro il principale artefice della Brexit. “I leader del partito dell’establishment criticano Nigel ogni giorno ormai da anni. Ma quando hanno l’opportunità di presentarsi davanti agli elettori e batterlo alle urne, che cosa fanno? Fuggono a gambe levate”, ha scritto sui social Zia Yusuf, responsabile degli affari interni del partito di estrema destra guidato da Farage, accusando gli avversari di essere dei “codardi”.

Da parte sua, il comico non si è fatto sfuggire l’occasione di ironizzare. “Hanno paura del vecchio Binny, o pensano che Nigel stia architettando un astuto stratagemma?”, ha dichiarato Count Binface al programma Today dell’emittente BBC Radio 4, affermando di non sapere se i politici che si erano rifiutati di partecipare alle elezioni stessero “scappando” da lui o da Farage. Il suo “programma elettorale” però sembra piuttosto chiaro. Alla domanda del conduttore sul perché gli abitanti di Clacton dovrebbero votare per Count Binface, il comico ha risposto: “Non sono mica Nigel Farage”.