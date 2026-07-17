Sharon Stone a Donald Trump: “Comportati in modo da rendere fiera una madre”

Sharon Stone invia un messaggio a Donald Trump in occasione del Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War, che si è tenuto a Roma. “Trump? Si comporti in modo da poter rendere fiera la madre” ha dichiarato l’attrice che ha mandato un messaggio etico: “Dopo aver ascoltato i miei colleghi sono arrivata ad alcuni punti essenziali: dobbiamo unirci nel bene comune e nel rispetto dello stato di diritto. La dignità umana non è un algoritmo”. L’interprete, poi, ha sottolineato l’importanza di non delegare le scelte morali e la tutela della vita agli algoritmi: “Penso sia importante comprendere che la dignità umana non è un algoritmo. Dobbiamo comportarci di conseguenza. Le stesse cose che diciamo ai nostri figli quando vanno all’asilo si applicano a noi quando diventiamo dei ‘bambini grandi’. Dobbiamo essere il riflesso del modo in cui vogliamo che si comportino i nostri figli, non in un altro modo, non in un modo intollerabile, ma esattamente come diciamo a loro di comportarsi. Sono qui per parlare come una madre: comportati in modo tale che tua madre possa essere fiera di te”.

In una precedente intervista al Corriere della Sera, Sharon Stone aveva parlato dell’Intelligenza Artificiale e dei suoi pericoli: “Siamo nelle fasi iniziali della nostra comprensione dell’intelligenza artificiale. Così come un tempo lo eravamo con i computer, i cellulari, le automobili e, ancora prima, i treni. Eravamo anche agli inizi quando sono comparsi le armi da fuoco e gli ordigni nucleari. Tutte queste cose hanno portato benefici e svantaggi, alcuni dei quali stiamo ancora cercando di comprendere”. E sull’ictus che l’ha colpita nel 2021: “Morire è un’esperienza che apre gli occhi. Non a tutti è data la possibilità di reincarnarsi nel proprio corpo e nella propria vita e continuare il cammino. A me è successo”.