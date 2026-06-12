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Cinema

Sarah Felberbaum: “Vivo uno dei momenti più brutti della mia vita, la gente mi mette ansia”

Immagine di copertina
Credit: AGF

L'attrice, moglie dell'allenatore Daniele De Rossi, rivela le sue fragilità sui social

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Un concerto, quello di Cesare Cremonini a Roma, che diventa l’occasione per raccontare le proprie fragilità: è quanto accaduto a Sarah Felberbaum, attrice e moglie dell’ex calciatore e ora allenatore Daniele De Rossi, che ha rivelato sui social di star vivendo “uno dei momenti più brutti della mia vita”. L’interprete ha postato una serie di foto che la ritraggono insieme al marito e ad alcune amiche mentre assiste a uno dei concerti che il cantante bolognese ha tenuto al Circo Massimo di Roma. Immagini che mostrano la felicità di Sarah Felberbaum, ma che, evidentemente, nascondono qualcosa di più grande come raccontato dalla stessa attrice.

 

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“Quando stai passando uno dei momenti più brutti della tua vita, dopo un anno complicato, e alcune delle persone che ami di più ti dicono: ‘Stasera si esce’. E tu non vuoi. Perché la gente, ultimamente, ti mette ansia – scrive l’interprete – Perché ti senti al sicuro solo dentro casa, con tua mamma o tua sorella. Con i tuoi figli o tuo marito. Le persone che ti conoscono davvero e davanti alle quali non devi mai fingere”. E ancora: “Poi ti lasci convincere e, nonostante quella sensazione di pericolo addosso, esci. E sorridi. E non pensi. E bevi dei gin tonic. E ridi e scherzi con gente simpatica. E per un istante ti ricordi cosa significa sentirsi felice. E te ne vergogni, come se fosse sbagliato. E scoppi a piangere, perché non sai più cosa sia giusto o sbagliato. Ecco, per me ieri sera non è stato un semplice concerto. È stato un momento di felicità”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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