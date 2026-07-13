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Cinema

È morto l’attore Sam Neill, protagonista di “Jurassic Park” e “Lezioni di piano”: aveva 78 anni

Immagine di copertina
Credit: AGF

L'interprete nel 2023 aveva rivelato di avere un cancro al sangue

di Niccolò Di Francesco
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È morto all’età di 78 anni l’attore Sam Neill, protagonista di Jurassic Park e Lezioni di piano. “È con immensa tristezza che la famiglia di Sam Neill annuncia la sua scomparsa, avvenuta lunedì 13 luglio a Sydney, in Australia – scrive la famiglia in un post pubblicato sui social – Sam era circondato dai suoi cari e si è spento con la dignità che ha caratterizzato tutta la sua vita. La perdita è stata improvvisa e inaspettata. La famiglia desidera esprimere la propria più profonda gratitudine al personale del St Vincent’s Private Hospital per le cure prestate. Ulteriori dettagli saranno comunicati in seguito, ma per ora, a nome della famiglia, chiediamo di rispettare la loro privacy in questo momento di immenso dolore”.

 

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Nato a Omagh, in Irlanda del Nord, da padre militare neozelandese e da madre inglese, il 14 settembre 1947, all’età di sei anni si trasferisce nel Paese di origine del padre. Dopo la laurea, intraprende la carriera di attore. Il primo ruolo di protagonista è nel film del 1977 Unica regola vincere. Nel 1981 recita nella pellicola Possession, ma è negli anni Novanta che ottiene la definita consacrazione. Prima prende parte a Caccia a Ottobre Rosso, poi a Lezioni di piano mentre nel 1993 ottiene il ruolo del paleontologo Alan Grant in Jurassic Park di Steven Spielberg. Sam Neill tornerà a interpretare lo stesso ruolo anche in altri film del franchise: Jurassic Park III e Jurassic World – Il dominio.

Nel corso della sua carriera ha recitato anche nel film L’uomo che sussurrava ai cavalli e preso parte alle serie I Tudors e Peaky Blinders. Nel 2023, l’attore aveva rivelato nella sua autobiografia di avere un cancro al sangue mentre, tra anni più tardi, aveva rivelato di essere guarito. Sposato dal 1978 al 1989 con l’attrice Lisa Harrow, da cui è nato nel 1983 un figlio di nome Tim, nel 1989 è convolato a nozze con la truccatrice giapponese Noriko Watanabe, con la quale ha avuto la figlia Elena.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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