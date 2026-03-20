È morto Chuck Norris: il popolare attore di film d’azione si è spento all’età di 86 anni nella mattina di ieri, giovedì 19 marzo. Lo ha annunciato la sua famiglia con un comunicato pubblicato sull’account Instagram dell’artista, in cui si parla di scomparsa “improvvisa”.

Secondo quanto riportato dal sito Tmz, specializzato in notizie sul mondo degli spettacoli, nei giorni scorsi la star di Hollywood era stata ricoverata in un ospedale alle Hawaii per un’emergenza medica.

Chuck Norris – all’anagrafe Carlos Ray Norris – lascia cinque figli e la moglie, Gena O’Kelley. “È con profondo dolore che la nostra famiglia annuncia l’improvvisa scomparsa del nostro amato Chuck Norris, avvenuta ieri mattina”, si legge nel messaggio dei familiari dell’artista. “Pur desiderando mantenere riservate le circostanze, vi preghiamo di sapere che era circondato dalla sua famiglia e che ora riposa in pace”.

“Per il mondo, era un artista marziale, un attore e un simbolo di forza. Per noi – si legge nel comunicato dei parenti – era un marito devoto, un padre e un nonno amorevole, un fratello straordinario e il cuore della nostra famiglia. Ha vissuto la sua vita con fede, determinazione e un impegno incrollabile verso le persone che amava”.

“Attraverso il suo lavoro, la sua disciplina e la sua gentilezza, ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo e ha lasciato un segno indelebile nella vita di moltissime persone. Pur con il cuore spezzato, siamo profondamente grati per la vita che ha vissuto e per gli indimenticabili momenti che abbiamo avuto la fortuna di condividere con lui”, scrivono ancora i familiari di Norris.

“L’amore e il sostegno che ha ricevuto dai fan di tutto il mondo significavano moltissimo per lui, e la nostra famiglia ne è sinceramente grata. Per lui, non eravate solo fan, eravate suoi amici. Sappiamo che molti di voi avevano sentito parlare del suo recente ricovero in ospedale e siamo davvero grati per le preghiere e il sostegno che gli avete dimostrato. In questo momento di dolore, chiediamo gentilmente rispetto per la nostra privacy. Grazie per averlo amato insieme a noi”, concludono i familiari dell’attore.

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Originario dell’Oklahoma, Norris prestò servizio nell’aeronautica militare degli Stati Uniti prima di raggiungere la fama come stella delle arti marziali, disciplina in cui deteneva numerose cinture nere, tra cui Karate, Taekwondo, Judo e Jiu-Jitsu brasiliano.

Raggiunse la fama come attore nel 1972 con il film Way of the Dragon, dove recitò al fianco della leggenda delle arti marziali Bruce Lee. Tra le sue pellicole di maggior successo ricordiamo Delta Force e Missing in Action, anche se per molti è conosciuto soprattutto per aver interpretato Cordell “Cord” Walker nella longeva serie televisiva Walker, Texas Ranger.