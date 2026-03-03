Icona app
Home » Spettacoli

Cinema
Cinema

"Jim Carrey è stato sostituito da un sosia": come è nata l'assurda teoria del complotto sul web

L'attore ha ricevuto un premio ai Cesar Awards, ma secondo numerosi utenti non era realmente lui

di Niccolò Di Francesco
Jim Carrey è stato sostituito da un sosia durante i Cesar Awards: è l’assurda teoria che sta circolando sul web e che ha costretto addirittura gli organizzatori della manifestazione che consegna i riconoscimenti più importanti del cinema francese a smentire la notizia. Ma andiamo con ordine. Lo scorso giovedì, l’attore canadese ha partecipato alla cerimonia di Parigi per ritirare un premio onorario alla carriera. Jim Carrey ha pronunciato il suo discorso in francese, lingua che sta imparando, rivelando che “circa 300 anni fa, il mio bis, bis, bis, bis, bis, bis nonno Marc-François Carré” era “nato in Francia, a Saint Malo” prima di emigrare in Canada”. L’interprete, poi, ha anche reso omaggio a suo padre, Percy Joseph Carrey, che ha definito “l’uomo più divertente che abbia mai conosciuto”, che “mi ha insegnato il valore dell’amore, della generosità e della risata”.

Il discorso ma soprattutto l’aspetto fisico dell’attore hanno dato adito a dubbi e speculazioni sul fatto che potesse trattare del vero Jim Carrey. L’interprete, infatti, è apparso diverso dalle ultime apparizioni pubbliche, in particolar modo in faccia. Se alcuni utenti hanno ipotizzato un intervento di chirurgia estetica, altri hanno messo in dubbio la presenza dell’attore ai Cesar Awards. In molti hanno ricordato che lo stesso Carrey, in un’intervista al Late Night with David Letterman risalente ai primi anni Duemila, raccontò di aver usato dei sosia per sviare i paparazzi. Ad alimentare la teoria del complotto, poi, ci ha pensato Alexis Stone, nome d’arte di Elliot Joseph Rentz, che sui social insieme ad alcune foto di Carrey ha postato l’immagine di una parrucca, una maschera in lattice e una dentiera lasciando intendere di essere stato lui a interpretare l’attore durante la manifestazione cinematografica. Alexis Stone è una draga inglese famosa per partecipare a eventi di moda vestita come Madonna, Lana Del Rey o Donatella Versace.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Alexis Stone (@thealexisstone)

L’amministratore delegato dei César, Gregory Caulier, è stato costretto a intervenire sull’argomento per confermare che, quello presente ai César, era il vero Jim Carrey. Intervistato da Variety, Caulier ha definito “un momento storico” la partecipazione dell’attore lodando il suo impegno nel pronunciare l’intero discorso in francese. “La visita di Jim Carrey è stata pianificata fin da quest’estate. Fin dall’inizio, è stato estremamente colpito dall’invito dell’Academy. Otto mesi di discussioni continue e costruttive. Ha lavorato al suo discorso in francese per mesi, chiedendomi l’esatta pronuncia di alcune parole”. Caulier ha poi aggiunto che l’attore è “venuto con la sua compagna, sua figlia, suo nipote e 12 amici intimi e familiari. Il suo agente stampa di lunga data lo ha accompagnato. Il suo vecchio amico Michel Gondry, che ha girato un film e due serie con lui, era presente, ed erano felicissimi di rivedersi”. Anche Marleah Leslie, agente di Jim Carrey, ha confermato che era davvero lui alla cerimonia.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
