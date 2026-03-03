Bridgerton, Netflix ha confermato la quinta e sesta stagione: quando usciranno e chi saranno i protagonisti

Con il finale della quarta stagione di Bridgerton ormai alle spalle, i fan non smettono di chiedersi cosa riserverà il futuro della serie.

Netflix ha recentemente confermato la produzione della quinta e della sesta stagione e l’annuncio ha scatenato un’ondata di ipotesi riguardo chi sarà la protagonista del prossimo capitolo. I fan, infatti, sono già in fermento, cercando di capire chi prenderà il posto di Daphne Bridgerton.

La showrunner Jess Brownell ha lanciato qualche indizio durante la première della stagione 4, arrivando a parlare di un “passaggio di testimone” tra due personaggi, le cui iniziali sono “E” e “F”. Ma chi, tra Eloise e Francesca, sarà la vera protagonista della stagione 5?

Eloise Bridgerton: la protagonista della quinta stagione?

Nel quinto libro della saga di Bridgerton, intitolato A Sir Phillip, With Love, il personaggio di Eloise è al centro della trama, coinvolto in una storia d’amore con Sir Phillip Crane, vedovo di Marina Thompson.

Già presentato nella serie, Sir Phillip è un personaggio che ha lasciato il segno, anche se i due non si sono mai incontrati. Questo potrebbe far pensare che la quinta stagione seguirà fedelmente la trama del romanzo e che la protagonista sarà proprio Eloise.

Nel corso della quarta stagione, il personaggio di Eloise ha subito una significativa evoluzione: da giovane ribelle, che rifiutava il matrimonio e i compromessi sociali, a una donna più matura, pronta a sostenere un amore profondo senza rinunciare alla propria indipendenza.

Un cambiamento che si è reso visibile soprattutto nel finale, quando Eloise, durante la scena post-credit, ha espresso il suo rinnovato interesse per il matrimonio. Inoltre, i fan hanno individuato segnali che potrebbero confermare la sua centralità nella prossima stagione.

Francesca Bridgerton: un’inaspettata protagonista della stagione 6?

Se la quarta stagione ha lasciato i fan con un cliffhanger riguardo Francesca, il destino della più giovane delle Bridgerton potrebbe richiedere ancora tempo.

La serie ha mostrato Francesca felicemente sposata con John Stirling, ma il suo matrimonio è stato tragicamente interrotto dalla morte del marito.

La sua reazione a questa perdita e la connessione emotiva con Michaela hanno aggiunto un’incredibile profondità al personaggio, ma sembra improbabile che la serie acceleri la sua storia d’amore con un nuovo interesse, senza dare il giusto tempo al lutto.

Secondo Jess Brownell, sarebbe essenziale che Francesca elaborasse il suo dolore prima di intraprendere una nuova relazione, il che farebbe pensare che la storia di Francesca potrebbe essere trattata più approfonditamente nella sesta stagione.

Le ipotesi di messa in onda su Netflix

Mentre le ipotesi sui protagonisti della stagione 5 continuano a circolare, la produzione ha già dato il via libera: secondo quanto dichiarato dalla showrunner Jess Brownell, la produzione di Bridgerton 5 dovrebbe iniziare a marzo 2026, con la sceneggiatura già pronta.

Questo segna un’accelerazione rispetto alle stagioni precedenti, e la showrunner ha sottolineato la volontà di mantenere un ritmo più spedito. Se la produzione si concluderà entro dicembre 2026, possiamo aspettarci che Bridgerton 5 arrivi su Netflix nel luglio 2027.