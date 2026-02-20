È morto Eric Dane, il “dottor Sloane” di Grey’s Anatomy: aveva 53 anni

È morto Eric Dane, attore noto per aver recitato in serie tv di successo quali Grey’s Anatomy ed Euphoria. L’interprete, che aveva 53 anni, aveva scoperto nel 2025 di essere malato di Sla. L’annuncio della sua scomparsa è stato dato dalla famiglia attraverso una nota: “Ha trascorso i suoi ultimi giorni circondato da cari amici, dalla sua devota moglie e dalle sue due splendide figlie, Billie e Georgia, che erano il centro del suo mondo. Durante il suo percorso con la Sla, Eric è diventato un appassionato sostenitore della sensibilizzazione e della ricerca, determinato a fare la differenza per chi affronta la stessa lotta. Ci mancherà profondamente e lo ricorderemo sempre con affetto. Eric adorava i suoi fan ed è per sempre grato per le dimostrazioni di amore e sostegno che ha ricevuto”.

L’attore aveva parlato per la prima volta della sua malattia nel 2025, in un’intervista a Good Morning America: “Non dimenticherò mai quelle tre lettere. Sono un attore. Sono un padre e ora sono una persona che convive con la Sla”. Nato a San Francisco nel 1972, Eric Dane era diventato celebre grazie al ruolo del dottor Mark Sloan nella serie medica Grey’s Anatomy. Sul grande schermo, invece, era apparso in pellicole di successo quali X-Men – Conflitto finale, Io e Marley, Burlesque mentre tra gli ultimi ruoli interpretati c’è quello di Cal Jacobs nella serie Euphoria.