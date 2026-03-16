Sean Penn vince l’Oscar ma diserta la premiazione: “È in viaggio verso l’Ucraina” | VIDEO

Sean Penn entra nella storia del cinema diventando il quarto attore a vincere tre Oscar: l’interprete, tuttavia, ha disertato la premiazione perché forse in viaggio verso l’Ucraina. L’attore è stato premiato con l’ambita statuetta come Miglior attore non protagonista per la sua interpretazione nella pellicola di Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l’altra. Ad annunciare la vittoria di Penn è stato Kieran Culkin che sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles ha dichiarato: “Penn non è qui con noi perché non ha potuto o non ha voluto, quindi ritirerò io il premio al suo posto”.

Sean Penn becomes fourth male actor to win three #Oscars after taking the prize for best supporting actor. Presenter Kieran Culkin joked: “Sean Penn couldn’t be here this evening or didn’t want to, so I’ll be accepting the award on his behalf.” Penn joins Daniel Day-Lewis, Jack… pic.twitter.com/JfVKeU1LWG — Variety (@Variety) March 16, 2026

Secondo quanto rivelato dal New York Times, l’attore sarebbe in viaggio verso l’Ucraina. L’attore di Hollywood si era già recato a Kiev nel 2022 per documentare l’invasione russa. L’interprete aveva incontrato anche il presidente Zelensky per donargli il suo Oscar. Quello vinto nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo è il terzo Oscar per Sean Penn. L’attore, infatti, aveva già vinto due statuette, entrambe come Miglior attore protagonista, per Mystic River nel 2004 e Milk nel 2009.