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Cinema

Sean Penn vince l’Oscar ma diserta la premiazione: “È in viaggio verso l’Ucraina” | VIDEO

Immagine di copertina
Credit: AGF

"Non ha potuto essere qui, o forse non ha voluto"

di Niccolò Di Francesco
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Sean Penn entra nella storia del cinema diventando il quarto attore a vincere tre Oscar: l’interprete, tuttavia, ha disertato la premiazione perché forse in viaggio verso l’Ucraina. L’attore è stato premiato con l’ambita statuetta come Miglior attore non protagonista per la sua interpretazione nella pellicola di Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l’altra. Ad annunciare la vittoria di Penn è stato Kieran Culkin che sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles ha dichiarato: “Penn non è qui con noi perché non ha potuto o non ha voluto, quindi ritirerò io il premio al suo posto”.

Secondo quanto rivelato dal New York Times, l’attore sarebbe in viaggio verso l’Ucraina. L’attore di Hollywood si era già recato a Kiev nel 2022 per documentare l’invasione russa. L’interprete aveva incontrato anche il presidente Zelensky per donargli il suo Oscar. Quello vinto nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo è il terzo Oscar per Sean Penn. L’attore, infatti, aveva già vinto due statuette, entrambe come Miglior attore protagonista, per Mystic River nel 2004 e Milk nel 2009.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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