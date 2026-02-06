Emma Stone ha paura dei social, motivo per cui non ha un account Instagram. L’attrice, che ha girato uno spot in occasione del Super Bowl per Squarespace, società americana che offre un servizio online per costruire e ospitare siti web, ha rivelato a Rolling Stones: “Ho troppo paura per la mia salute mentale per impegnarmi in quel modo, ed è per questo che sono una grande osservatrice silenziosa e adoro seguire quello che fanno gli altri”.

L’interprete, quindi, ha spiegato che preferisce navigare tra blog e newsletter: “Da piccola ero molto presa dal creare siti prototipali con vecchi servizi come Angelfire e GeoCities. Ero davvero appassionata: alle elementari ho costruito una presentazione per la scuola e ricordo che dovetti portare tutti in biblioteca per mostrarla. Ero orgogliosissima dei menu a tendina e di tutto quello che si poteva fare con Angelfire. Poi c’è stato il periodo di LiveJournal: per anni sono stata una lettrice accanita di blog, era la mia cosa preferita. E ora sono diventata una vera fanatica di Substack. Sto spendendo un sacco di soldi su Substack”.