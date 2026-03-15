Oscar 2026, tutti i candidati: le nomination dei film categoria per categoria

Quali sono i film candidati agli Oscar 2026? La cerimonia, giunta alla 98esima edizione, va in scena questa notte, tra il 15 e il 16 marzo 2026. L’inizio è previsto intorno alle 2 italiane. Alla conduzione troviamo Conan O’Brien. Sarà possibile seguire la cerimonia di premiazione su Rai 1, con lo speciale condotto da Alberto Matano. Sono 24 le categorie previste quest’anno, compresa la nuova dedicata al miglior casting. Vediamo insieme tutti i candidati e le nomination per tutte le categorie.

Candidati

Ecco tutte le categorie e i relativi film in nomination.

Miglior film

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una battaglia dopo l’altra

L’agente segreto

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Miglior regia

Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l’altra

Ryan Coogler – I peccatori

Josh Safdie – Marty Supreme

Joachim Trier – Sentimental Value

Chloé Zhao – Hamnet – Nel nome del figlio

Film internazionale

L’agente segreto (Brasile)

Un semplice incidente (dell’iraniano Jafar Panahi ma candidato dalla Francia)

Sentimental Value di Joachim Trier (Norvegia)

Sirat (Spagna)

La voce di Hind Rajab (Tunisia)

Attore protagonista

Timothée Chalamet per Marty Supreme

Leonardo DiCaprio per Una battaglia dopo l’altra

Ethan Hawke per Blue Moon

Michael B. Jordan per Sinners

Wagner Moura per L’agente segreto

Attrice protagonista

Jessie Buckley per Hamnet

Rose Byrne per Se solo potessi ti prenderei a calci

Kate Hudson per Song Sung Blue

Renate Reinsve per Sentimental Value

Emma Stone per Bugonia

Attore non protagonista

Benicio Del Toro per Una battaglia dopo l’altra

Jacob Elordi per Frankenstein

Delroy Lindo per Sinners

Sean Penn per Una battaglia dopo l’altra

Stellan Skarsgård per Sentimental Value

Attrice non protagonista

Elle Fanning per Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas per Sentimental Value

Amy Madigan per Weapons

Wunmi Mosaku per Sinners

Teyana Taylor per Una battaglia dopo l’altra

Sceneggiatura non originale

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una battaglia dopo l’altra

Train Dreams

Sceneggiatura originale

Blue Moon

Un semplice incidente

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

Costumi

Avatar: fuoco e cenere

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Corto animato

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Casting

Hamnet

Marty Supreme

Una battaglia dopo l’altra

L’agente segreto

Sinners

Cortometraggio live action

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Trucco e parrucco

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Colonna sonora

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una battaglia dopo l’altra

Sinners

Film d’animazione

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

La piccola Amélie

Zootropolis 2

Fotografia

Frankenstein

Marty Supreme

Una battaglia dopo l’altra

Sinners

Train Dreams

Montaggio

F1

Marty Supreme

Una battaglia dopo l’altra

Sentimental Value

Sinners

Canzone originale

Dear Me di Diane Warren: Relentless

Golden di KPop Demon Hunters

I Lied to You di Sinners

Sweet Dreams of Joy di Viva Verdi

Train Dreams di Train Dreams

Scenografia

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una battaglia dopo l’altra

Sinners

Suono

F1

Frankenstein

Una battaglia dopo l’altra

Sinners

Sirat

Effetti visivi

Avatar: fuoco e cenere

F1

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Sinners

Documentari

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Corti documentari

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness