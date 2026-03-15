Oscar 2026, tutti i candidati: le nomination dei film categoria per categoria
Oscar 2026, tutti i candidati: le nomination dei film categoria per categoria
Quali sono i film candidati agli Oscar 2026? La cerimonia, giunta alla 98esima edizione, va in scena questa notte, tra il 15 e il 16 marzo 2026. L’inizio è previsto intorno alle 2 italiane. Alla conduzione troviamo Conan O’Brien. Sarà possibile seguire la cerimonia di premiazione su Rai 1, con lo speciale condotto da Alberto Matano. Sono 24 le categorie previste quest’anno, compresa la nuova dedicata al miglior casting. Vediamo insieme tutti i candidati e le nomination per tutte le categorie.
Candidati
Ecco tutte le categorie e i relativi film in nomination.
Miglior film
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Una battaglia dopo l’altra
L’agente segreto
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams
Miglior regia
Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l’altra
Ryan Coogler – I peccatori
Josh Safdie – Marty Supreme
Joachim Trier – Sentimental Value
Chloé Zhao – Hamnet – Nel nome del figlio
Film internazionale
L’agente segreto (Brasile)
Un semplice incidente (dell’iraniano Jafar Panahi ma candidato dalla Francia)
Sentimental Value di Joachim Trier (Norvegia)
Sirat (Spagna)
La voce di Hind Rajab (Tunisia)
Attore protagonista
Timothée Chalamet per Marty Supreme
Leonardo DiCaprio per Una battaglia dopo l’altra
Ethan Hawke per Blue Moon
Michael B. Jordan per Sinners
Wagner Moura per L’agente segreto
Attrice protagonista
Jessie Buckley per Hamnet
Rose Byrne per Se solo potessi ti prenderei a calci
Kate Hudson per Song Sung Blue
Renate Reinsve per Sentimental Value
Emma Stone per Bugonia
Attore non protagonista
Benicio Del Toro per Una battaglia dopo l’altra
Jacob Elordi per Frankenstein
Delroy Lindo per Sinners
Sean Penn per Una battaglia dopo l’altra
Stellan Skarsgård per Sentimental Value
Attrice non protagonista
Elle Fanning per Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas per Sentimental Value
Amy Madigan per Weapons
Wunmi Mosaku per Sinners
Teyana Taylor per Una battaglia dopo l’altra
Sceneggiatura non originale
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una battaglia dopo l’altra
Train Dreams
Sceneggiatura originale
Blue Moon
Un semplice incidente
Marty Supreme
Sentimental Value
Sinners
Costumi
Avatar: fuoco e cenere
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Corto animato
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
Casting
Hamnet
Marty Supreme
Una battaglia dopo l’altra
L’agente segreto
Sinners
Cortometraggio live action
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Trucco e parrucco
Frankenstein
Kokuho
Sinners
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister
Colonna sonora
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una battaglia dopo l’altra
Sinners
Film d’animazione
Arco
Elio
KPop Demon Hunters
La piccola Amélie
Zootropolis 2
Fotografia
Frankenstein
Marty Supreme
Una battaglia dopo l’altra
Sinners
Train Dreams
Montaggio
F1
Marty Supreme
Una battaglia dopo l’altra
Sentimental Value
Sinners
Canzone originale
Dear Me di Diane Warren: Relentless
Golden di KPop Demon Hunters
I Lied to You di Sinners
Sweet Dreams of Joy di Viva Verdi
Train Dreams di Train Dreams
Scenografia
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Una battaglia dopo l’altra
Sinners
Suono
F1
Frankenstein
Una battaglia dopo l’altra
Sinners
Sirat
Effetti visivi
Avatar: fuoco e cenere
F1
Jurassic World Rebirth
The Lost Bus
Sinners
Documentari
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
Corti documentari
All the Empty Rooms
Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness