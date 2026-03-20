Polemica tra Matt Damon e Netflix: “Basta con gli spiegoni nei film”

L'attore attacca: "Vogliono una scena di azione nei primi 5 minuti e la trama va ripetuta più volte". Ma la piattaforma smentisce: "Semmai è vero il contrario"

Matt Damon critica il modo di fare film di Netflix e dalla piattaforma streaming rispondono seccati smentendo le sue parole.

Tutto è iniziato durante una puntata di gennaio del podcast Joe Rogan Experience, tra i più seguiti degli Stati Uniti: gli intervistati erano Matt Damon e Ben Affleck. Le due star di Hollywood erano lì per la promozione del thriller di The Rip, che li vede entrambi protagonisti. La pellicola è prodotta proprio da Netflix.

Nel corso della chiacchierata online, Damon ha sottolineato come girare film per Netflix sia molto diverso rispetto al modo di fare cinema tradizionale. Il motivo principale sarebbe che gli spettatori della piattaforma non prestano la stessa attenzione durante la visione.

“Il metodo standard per realizzare un film d’azione, secondo quanto abbiamo imparato, prevede solitamente tre sequenze d’azione principali: una nel primo atto, una nel secondo e una nel terzo”, ha spiegato l’attore. “Si investe la maggior parte del budget in quella del terzo atto, che rappresenta il gran finale”. “Ora, invece – ha distinto – ci chiedono: ‘Possiamo inserirne una spettacolare nei primi cinque minuti? Vogliamo che il pubblico resti incollato allo schermo. E non sarebbe un problema se la trama venisse ripetuta tre o quattro volte nei dialoghi, visto che la gente guarda il film con il cellulare in mano?'”.

Affleck è intervenuto per puntualizzare che non tutti i contenuti di Netflix seguono questa formula e ha indicato a titolo di esempio la miniserie di successo Adolescence: “Non ha fatto niente di tutto questo ed è fottutamente fantastica”, ha detto. “Ed è anche cupa. È tragica e intensa”. Secondo Damon, tuttavia, si tratta di un caso isolato: “È l’eccezione”, ha osservato.

Presto è arrivata la replica di Netflix. “Se guardate i nostri film o le nostre serie tv, non ripetiamo mai la trama, quindi non so da dove sia nata quest’idea. Ci concentriamo sulla realizzazione di grandi film”, ha affermato Dan Lin, presidente della divisione cinematografica della piattaforma.

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Bela Bajaria, responsabile dei contenuti di Netflix, ha aggiunto che “è davvero offensivo per i creatori e i registi pensare che daremmo loro un giudizio negativo del genere e che loro lo accetterebbero passivamente”. “Penso che gli odiatori debbano odiare e che la gente debba inventarsi delle cose”, ha aggiunto Bajaria, rivelando di aver chiesto al contrario a un produttore televisivo, di cui non ha rivelato il nome, di ridurre la quantità di spiegazioni sulla trama. “Era come dire: ‘Lo so, il sottotesto c’è, per favore non dirmelo'”, ha detto.