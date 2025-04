Papa Francesco e le continue chiamate a Gaza: “L’ultima telefonata è stata sabato” | VIDEO

Papa Francesco chiamava di continuo la parrocchia di Gaza dal 7 ottobre 2023, giorno in cui è iniziata l’offensiva israeliana nella Striscia di Gaza in seguito all’attacco che Hamas e altri gruppi terroristici hanno compiuto nei confronti di Israele. Lo rivela Padre Gabriel Romanelli, parroco della Chiesa della Sacra Famiglia, che a Vatican News racconta anche dell’ultima telefonata ricevuta dal Santo Padre lo scorso sabato, due giorni prima del decesso del Pontefice.

“Nel compound della nostra parrocchia continuiamo a pregare per Papa Francesco e a lodare Dio per il grande dono che ci ha fatto della sua persona. Papa Francesco è stato un pastore che ha amato, ha seguito, come tutti sappiamo, questa nostra piccola comunità, pregando e lavorando per la pace. Speriamo che gli appelli che ha rivolto e anche l’ultimo che ha avuto la forza di fare solo poche ore fa, abbiano risposte: che tacciano le bombe, finisca questa guerra, siano liberati gli ostaggi e i prigionieri, e che gli aiuti umanitari alla popolazione possano riprendere e arrivare in modo consistente” ha dichiarato Padre Romanelli.

Poi, il racconto dell’ultima telefonata ricevuta sabato, alla vigilia di Pasqua: “Il Papa ci ha chiamati l’ultima volta sabato sera, poco prima di cominciare la Veglia di Pasqua, mentre eravamo a pregare il Rosario. Ci ha detto che pregava per noi, ci ha benedetto, e ci ha ringraziato per le preghiere in suo favore. Chiediamo al Signore che gli conceda il riposo eterno, e preghiamo perché uomini e donne di buona volontà nel mondo accolgano le sue continue e pressanti richieste di pace a Gaza e nel mondo”.