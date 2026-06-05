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Cronaca

Delitto di Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio: “Per un anno si è giocato sulla vita e sulla morte di Chiara” | VIDEO

Immagine di copertina
Credit: Screenshot intervista Quarto Grado

L'intervista esclusiva a Quarto Grado: "Mi hanno accusato, chi indagava poteva smorzare alcune piste"

di Niccolò Di Francesco
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Per la prima volta dopo 19 anni dal delitto di Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio e parla della sorella Chiara in un’intervista esclusiva a Quarto Grado, in onda nella serata di venerdì 5 giugno su Rete 4. “Si è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di Chiara” ha dichiarato il fratello della vittima. E ancora: “Mi son sempre creato una bolla … si è detto di tutto in quest’anno, si è detto di tutto …. si è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di Chiara …. essere accusato di essere coinvolto nell’omicidio di Chiara …. chi indagava poteva benissimo smorzare alcune piste”. Marco Poggi, quindi, aggiunge: “Le cose che mi hanno ferito di più alla fine sono quelle che riguardano Chiara e il voler rovinare un po’ il suo ricordo”.

 

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Fratello della vittima e amico di Andrea Sempio, nuovo indagato per il delitto di Garlasco, Marco Poggi è stato ascoltato tre volte nel giro di un anno dagli inquirenti che hanno riaperto l’inchiesta sull’omicidio di Chiara. Nell’ultimo interrogatorio, avvenuto lo scorso maggio, secondo i carabinieri il fratello di Chiara avrebbe tenuto un atteggiamento “ostile” e alle prese con una “costante difesa d’ufficio di Andrea Sempio”. Nell’ultimo interrogatorio, a Marco Poggi sarebbero stati fatti ascoltare alcuni audio in cui Andrea Sempio parla da solo che sono negli atti dell’inchiesta. I pm avrebbero anche sottolineato di essere in possesso di elementi robusti contro Sempio, ma Poggi avrebbe risposto di non credere alla colpevolezza dell’amico.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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