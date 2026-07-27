Caldo, la tregua è quasi finita: torna l’anticiclone africano con picchi fino a 40 gradi

L’estate rovente non è finita, anzi. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici, il calo delle temperature avvertito in questi giorni di fine luglio, sarà soltanto temporaneo: già da metà settimana l’anticiclone nordafricano tornerà a espandersi sul Mediterraneo centrale, dando il via a una nuova e intensa fase di caldo che potrebbe accompagnare il Paese fino ai primi giorni di agosto.

Il fronte instabile in transito ha portato un abbassamento delle temperature soprattutto al Centro-Nord, insieme a temporali localmente intensi, grandinate e forti raffiche di vento. Nella giornata di oggi, lunedì 27, l’instabilità tenderà a concentrarsi sulle regioni meridionali, mentre al Nord e sul versante tirrenico torneranno gradualmente condizioni più stabili. Tra domani e mercoledì l’alta pressione africana riprenderà rapidamente forza, favorendo un nuovo aumento delle temperature su gran parte dell’Italia. Le massime torneranno a superare diffusamente i 35 gradi nelle pianure del Centro-Nord e nelle zone interne del Centro-Sud, con punte che potranno avvicinarsi ai 39-40 gradi nelle aree interne di Sardegna, Sicilia e Puglia. Previsto anche il ritorno dell’afa, soprattutto nelle grandi città e lungo le coste.

La nuova ondata di calore potrebbe proseguire almeno fino ai primi giorni di agosto. Per stabilire con precisione l’intensità e la durata della nuova ondata sarà necessario attendere i prossimi aggiornamenti dei modelli previsionali.