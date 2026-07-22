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Cronaca

Tragedia a Monterotondo: bambino di 5 anni muore in piscina col centro estivo

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Foto Unsplash

Probabilmente ha accusato un malore mentre era nella vasca dei piccoli

di Giovanni Macchi
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Un bambino di 5 anni è morto in una piscina comunale di Monterotondo, vicino a Roma, mentre si trovava in acqua assieme a un’altra quindicina di bambini partecipanti a un centro estivo. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo è deceduto in seguito a un improvviso malore.

La tragedia è avvenuta nel mattino di oggi, mercoledì 22 luglio, nello Stadio del Nuoto Paolo Roghi di Monterotondo. Il bambino si sarebbe immerso nella piscina per bimbi esterna all’impianto coperto, dove sarebbe affogato nonostante la profondità dell’acqua fosse molto bassa.

Allertati dagli educatori del centro estivo, sul posto sono immediatamente arrivati i sanitari del 118, che hanno avviato le manovre di rianimazione. È stato allertato anche l’elisoccorso, ma quando il velivolo è atterrato non c’era ormai più nulla da fare.

Sul posto i Carabinieri, che hanno avviato accertamenti per chiarire le cause e l’esatta dinamica dell’accaduto. La Procura di Tivoli ha avviato un’inchiesta.

LEGGI ANCHE: Latina, due operai morti in 24 ore. I sindacati: “Il caldo uccide, non si può lavorare così”

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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