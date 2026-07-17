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Cronaca

Da Elisabetta Canalis a Leonardo Bonucci fino a Melissa Satta: i vip si schierano con il gioielliere Roggero

Immagine di copertina
Credit: AGF

Numerosi personaggi famosi hanno mostrato solidarietà al gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori nel 2021

di Niccolò Di Francesco
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Non solo la politica: al fianco del gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo un assalto al suo negozio il 28 aprile 2021, si schierano anche numerosi vip. Da Elisabetta Canalis a Melissa Satta, da Elisabetta Gregoraci a Leonardo Bonucci passando per Mattia Zaccagni, Sabrina Salerno, Enrico Ruggeri e Gino Sorbillo. A fare da apripista è stato un post con il quale Matteo Salvini chiedeva la grazia per Roggero: “Un padre, un nonno, un marito e un lavoratore per una vita che arriva a 72 anni per essere mandato in carcere perché ha reagito a una rapina nel suo negozio”. Il post ha ricevuto migliaia di like, tra cui, come rivelato da Dagospia, quelli di Elisabetta Canalis, Elisabetta Gregoraci, Sabrina Salerno, Enrico Ruggeri, Gino Sorbillo, Leonardo Bonucci.

 

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“Ogni tanto dovremmo metterci nei panni degli altri e pensare… Se ci fossi stato io al posto del signore cosa avrei fatto?. Qualche anno fa ero a casa con la mia famiglia e sono entrati di notte i ladri. Hanno ribaltato camera di mio figlio e preso tutto quello che hanno trovato. Ci ho messo anni per tornare a dormire serenamente” ha scritto la showgirl Melissa Satta sul suo profilo X. Emanuele Filiberto di Savoia ha invece commentato: “Non posso tacere il mio dissenso di fronte a una sentenza che, pur nel rispetto dovuto alla magistratura e al suo giudizio tecnico, appare a molti italiani, e appare anche a me, distante dal comune sentire di giustizia”. Il calciatore Mattia Zaccagni, invece, ha condiviso sui social una delle tre petizioni sottoscritte su Change.org per chiedere la grazia di Roggero, che hanno raccolto in totale 265mila firme.

 

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Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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