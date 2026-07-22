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Cronaca

Milano, 16enne conosce un ragazzo sui social: si incontrano e lui la violenta

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Foto Unsplash

Il presunto aggressore - che ha alle spalle dei piccoli precedenti - respinge le accuse sostenendo che il rapporto fosse consensuale

di Giovanni Macchi
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Una ragazza di 16 anni residente a Milano ha denunciato di essere stata stuprata da un 22enne al termine di un appuntamento concordato via social.

I fatti risalgono al 29 marzo scorso. Vittima e aggressore si sarebbero conosciuti su Instagram: dopo uno scambio di messaggi, avrebbero deciso di incontrarsi di persona, in una zona poco lontana dalla casa della giovane, nella periferia sud del capoluogo milanese.

I due avrebbero iniziato a baciarsi consensualmente, poi il ragazzo avrebbe tentato un approccio sessuale. La 16enne gli avrebbe opposto un deciso rifiuto: “Non voglio fare queste cose, non voglio”. Ma il giovane non si sarebbe fermato, fino ad abusare di lei.

Subito dopo il fatto, la ragazza si è rifugiata a casa di un’amica, alla quale ha raccontato tutto. Rientrata a casa, si sarebbe confidata anche con i genitori. Sono stati loro a sporgere denuncia in questura.

Ascoltata in audizione protetta con delle psicologhe, la vittima ha mostrato alla Polizia il profilo dell’aggressore e la chat con lui. L’identità del 22enne – che ha alle spalle qualche piccolo precedente per reati contro il patrimonio – è stata confermata anche grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza della zona.

Lo scorso venerdì il ragazzo è stato fermato dagli agenti. La gip milanese Giulia D’Antoni ha emesso nei suoi confronti un’ordinanza cautelare, disponendo l’obbligo di dimora dalle 21 alle 7 del mattino. Il giovane nei prossimi giorni sarà in tribunale per l’interrogatorio di garanzia: respinge le accuse sostenendo che il rapporto sessuale fosse consensuale.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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