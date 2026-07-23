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Cronaca

Ogliastra, si lancia con l’auto contro una 22enne poi viene ucciso a coltellate dal fratello minorenne di lei

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Immagine d'archivio. Foto AGF

A perdere la vita il 19enne Simone Concas: dopo aver investito la ragazza, è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello di lei: quest'ultimo l'ha accoltellato a morte

di Giovanni Macchi
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Un giovane di 19 anni, Simone Concas, è morto accoltellato per strada a Bari Sardo, nella provincia dell’Ogliastra, in Sardegna, pochi minuti dopo aver investito volontariamente una 22enne. Per l’omicidio è stato fermato un minorenne: è il fratello della ragazza.

Secondo quanto è stato ricostruito, intorno alle 18 di ieri, mercoledì 22 luglio, Simone Concas, alla guida della sua Ranault Clio, si è lanciato contro la ragazza, una studentessa universitaria residente in un paese vicino, che passeggiava nei pressi del campo sportivo di Bari Sardo in compagnia del suo fidanzato 21enne.

Concas e la ragazza si conoscevano da tempo. Secondo l’Unione Sarda, in paese raccontano di una lite, qualche giorno fa.

In seguito all’impatto, la studentessa è rimasta schiacciata tra l’auto e un muro roccioso. Immediati i soccorsi dal 118: la giovane ha riportato gravi traumi alle gambe ed è stata trasportata all’ospedale Brotzu di Cagliari dove è tuttora ricoverata.

Dopo l’investimento, Concas si è dato alla fuga a piedi, ma è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della ragazza. I due lo avrebbero raggiunto nella zona di via Leonardo Da Vinci e lo avrebbero accoltellato a morte, per poi darsi alla fuga.

Nel corso della notte tra mercoledì e giovedì i Carabinieri di Lanusei e del Comando provinciale di Nuoro, coordinati dalla procuratrice di Lanusei, Paola Dal Monte, e dalla Procura di Cagliari, hanno interrogato in caserma il fidanzato e il fratello della 22enne e hanno poi sottoposto a fermo il minore. Il giovane è indagato per omicidio ed è previsto per lui il trasferimento nell’istituto minorile di Quartucciu.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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