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Cronaca

Delitto di Garlasco, la rivelazione del Tg1: “Sempio intercettato in auto racconta di aver visto il video di Chiara e Alberto”. E ammette di aver tentato un approccio

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Credit: AGF

La notizia arriva nel giorno in cui Andrea Sempio si è presentato in procura avvalendosi della facoltà di non rispondere

di Niccolò Di Francesco
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Notizia clamorosa del Tg1 inerente al delitto di Garlasco: Andrea Sempio in un’intercettazione ambientale nella sua auto avrebbe ammesso di aver visto i video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi e anche di aver tentato un approccio con la ragazza. Non è chiaro se si tratti degli audio che sono stati fatti sentire a Marco Poggi durante il suo interrogatorio come persona informata sui fatti durante il quale il fratello della vittima ha negato di aver visto i video di Chiara e Alberto insieme ad Andrea Sempio. Secondo quanto scrive il Tg1, però, lo stesso Andrea Sempio in un’intercettazione ambientale avrebbe ammesso, parlando da solo, di aver visto i filmati.

Non solo: in un altro audio il nuovo indagato per il delitto di Garlasco avrebbe anche affermato di aver chiamato Chiara Poggi prima del delitto tentando un approccio. “Con te non ci voglio parlare” avrebbe risposto la ragazza, riattaccando il telefono. Il riferimento potrebbe essere alla nota telefonata di 21 secondi effettuata da Sempio a casa Poggi qualche giorno prima del delitto, precisamente l’8 agosto. Sempio ha sempre dichiarato di aver cercato Marco Poggi, fratello di Chiara, che però in quel periodo si trovava in vacanza con la famiglia in Trentino.

Andrea Sempio, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, è arrivato puntale in procura nella mattinata di mercoledì 6 maggio. L’indagato è rimasto per circa quattro ore all’interno della procura di Pavia con i magistrati che avrebbero rivelato nuovi dettagli sull’indagine a suo carico. Nel frattempo, i pm hanno ascoltato anche Marco Poggi, amico di Andrea Sempio e fratello della vittima. Secondo quanto scrive LaPresse, Marco Poggi avrebbe negato di aver visto i video intimi di Chiara con il fidanzato Alberto Stasi insieme ad Andrea Sempio. L’arrivo e l’uscita dalla Procura di Pavia per il fratello della vittima sono stati blindati a giornalisti e telecamere su disposizione del Procuratore capo, Fabio Napoleone. Sempre secondo quanto scrive LaPresse, inoltre, a Marco Poggi sarebbero stati fatti ascoltare alcuni audio in cui Andrea Sempio parla da solo che sono negli atti dell’inchiesta. I pm avrebbero anche sottolineato di essere in possesso di elementi robusti contro Sempio, ma Poggi avrebbe risposto di non credere alla colpevolezza dell’amico.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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