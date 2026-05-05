Donna italiana scomparsa a New York: denunciò una molestia da Epstein

Dal 22 aprile non si hanno notizie di Elisabetta Tai Ferretto, 50 anni, originaria del Padovano e residente negli Usa dal 2001

Una donna di 50 anni originaria della provincia di Padova e residente negli Stati Uniti è scomparsa. Elisabetta Tai Ferretto, questo il suo nome, è irreperibile e non dà notizie di sé dallo scorso 22 aprile. Alcuni anni fa la donna, ex modella, aveva denunciato un tentativo di molestia sessuale subito da parte di Jeffrey Epstein, il miliardario condannato per abusi sessuali e traffico di minorenni morto suicida in carcere nel 2019.

A ricostruire la vicenda è Il Mattino di Padova, secondo cui il fascicolo è nelle mani del Ministero degli Esteri, che si sarebbe già messo in contatto con le autorità statunitensi.

Originaria del Comune di Montagnana, Tai Ferretto ha avuto contatti costanti e quotidiani con la sua famiglia d’origine, che vive in Italia. La donna si sentiva regolarmente soprattutto con la madre, ma le comunicazioni si sono interrotte improvvisamente: telefono irraggiungibile e profili social inattivi, elementi che hanno contribuito ad aumentare la preoccupazione.

I familiari hanno presentato denuncia di scomparsa alla Procura di Rovigo, che ha poi tramesso la segnalazione alla Farnesina.

Tai Ferretto si è trasferita a New York circa venticinque anni fa, lavorando prima nel mondo della moda e più recentemente nel settore immobiliare. Nel 2019, alcune inchieste giornalistiche statunitensi avevano riportato il suo nome tra quelli di alcune donne che avevano denunciato molestie sessuali da parte di Epstein.

In particolare, la donna aveva riferito di aver conosciuto l’imprenditore statunitense nel 2004: il suo agente le avrebbe proposto di incontrare un uomo “che le avrebbe cambiato la vita”, fornendole la possibilità di iniziare a sfilare sulle passerelle più glamour del mondo. Tai Ferretto ha raccontato al New York Post di essere scappata dalla lussuosissima dimora newyorchese di Epstein dopo aver rifiutato un suo approccio sessuale.

Lo scorso aprile la donna era rientrata in Italia, nel proprio paese di origine, per trascorrere qualche giorno insieme ai suoi familiari e amici. Il 22 aprile ha fatto rientro negli Stati Uniti, ma da allora si sono perse le sue tracce.