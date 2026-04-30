Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:45
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Delitto di Garlasco, l’ex avvocato di Sempio: “Lui e Stasi innocenti, alla fine sarà fatta giustizia per i vivi”

Immagine di copertina

"Questa indagine su Andrea Sempio nasce solo per arrivare alla revisione di Alberto Stasi": le parole di Massimo Lovati

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

La nuova indagine sul delitto di Garlasco si concluderà con la revisione del processo ad Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio dell’ex fidanzata Chiara Poggi, e l’assoluzione di Andrea Sempio: ne è convinto Massimo Lovati, ex legale del nuovo indagato per il delitto della ventiseienne. Intervistato da Fanpage, l’avvocato dichiara riguardo allo stralcio del “concorso” nell’accusa a Sempio: “Il capo di incolpazione che comprendeva il concorso praticamente ostacolava la via della revisione a Stasi. Questa indagine è stata iniziata solo per arrivare a un processo di revisione. Per un anno e mezzo hanno sbandierato il concorso e adesso fanno marcia indietro, dovrebbero vergognarsi. Le varie consulenze sono state tutti soldi buttati al vento. Non servono a niente. Se fossi la Procura di Pavia chiederei una cosa sola: l’archiviazione per Sempio e basta. Si vada poi al processo di revisione per Stasi, che mi sembra giusto riabilitare questo ragazzo”.

Secondo Lovati “il capo di imputazione per Sempio di adesso è una cosa oscena. Anche le aggravanti sono qualcosa che non stanno né in cielo né in terra”. Il legale, infatti, continua a sostenere l’innocenza del suo ex assistito: “Non c’entra proprio nulla. Contro di lui non c’è nulla: come lo era nel 2017.  Adesso però si può fare la revisione per Stasi perché tolto il ‘concorso’ si può tranquillamente avviare la pratica per la revisione”. L’avvocato, poi, si dice sicuro che Stasi sarà dichiarato innocente se verrà revisionato il processo. E aggiunge: “Almeno sarà fatta giustizia per i vivi”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Andrea Sempio: "Movente assurdo, non frequentavo Chiara Poggi"
Cronaca / Delitto di Garlasco, la procura rivela il movente: "Chiara Poggi uccisa da Sempio dopo un approccio sessuale"
Cronaca / Nicole Minetti rompe il silenzio: “Adozione regolare, mio figlio è stato curato a Boston”
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Andrea Sempio: "Movente assurdo, non frequentavo Chiara Poggi"
Cronaca / Delitto di Garlasco, la procura rivela il movente: "Chiara Poggi uccisa da Sempio dopo un approccio sessuale"
Cronaca / Nicole Minetti rompe il silenzio: “Adozione regolare, mio figlio è stato curato a Boston”
Cronaca / Arrestato per stalking il comico Massimo Bagnato
Cronaca / Sigfrido Ranucci: "Nordio in Uruguay nel ranch di Cipriani e Minetti". Il ministro smentisce
Cronaca / Caso Minetti, la procura di Milano: "Fatti gravissimi, verifiche con l'Interpol"
Cronaca / “La sicurezza sul lavoro non è un costo, è un diritto”: ai Fori Imperiali una cerimonia per Octav Stroici e per tutte le morti bianche
Cronaca / Famiglia nel bosco, la perizia gela Catherine e Nathan: "Genitori inadeguati"
Cronaca / Procedimento disciplinare per la docente che invitò Francesca Albanese a un webinar
Cronaca / Crampi e dissenteria dopo la cena al ristorante messicano
Ricerca