Delitto di Garlasco, l’ex avvocato di Sempio: “Lui e Stasi innocenti, alla fine sarà fatta giustizia per i vivi”

La nuova indagine sul delitto di Garlasco si concluderà con la revisione del processo ad Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio dell’ex fidanzata Chiara Poggi, e l’assoluzione di Andrea Sempio: ne è convinto Massimo Lovati, ex legale del nuovo indagato per il delitto della ventiseienne. Intervistato da Fanpage, l’avvocato dichiara riguardo allo stralcio del “concorso” nell’accusa a Sempio: “Il capo di incolpazione che comprendeva il concorso praticamente ostacolava la via della revisione a Stasi. Questa indagine è stata iniziata solo per arrivare a un processo di revisione. Per un anno e mezzo hanno sbandierato il concorso e adesso fanno marcia indietro, dovrebbero vergognarsi. Le varie consulenze sono state tutti soldi buttati al vento. Non servono a niente. Se fossi la Procura di Pavia chiederei una cosa sola: l’archiviazione per Sempio e basta. Si vada poi al processo di revisione per Stasi, che mi sembra giusto riabilitare questo ragazzo”.

Secondo Lovati “il capo di imputazione per Sempio di adesso è una cosa oscena. Anche le aggravanti sono qualcosa che non stanno né in cielo né in terra”. Il legale, infatti, continua a sostenere l’innocenza del suo ex assistito: “Non c’entra proprio nulla. Contro di lui non c’è nulla: come lo era nel 2017. Adesso però si può fare la revisione per Stasi perché tolto il ‘concorso’ si può tranquillamente avviare la pratica per la revisione”. L’avvocato, poi, si dice sicuro che Stasi sarà dichiarato innocente se verrà revisionato il processo. E aggiunge: “Almeno sarà fatta giustizia per i vivi”.