Il legale di Belen Rodriguez smentisce che la showgirl sia indagata per il reato di omissione di soccorso in merito a due incidenti automobilistici che la conduttrice argentina avrebbe avuto a Milano nei giorni scorsi. “In merito alle notizie che stanno circolando diffusamente relativamente ad alcuni lievi incidenti automobilistici che avrebbero coinvolto la signora Belén Rodriguez, si rende necessario smentire che sia stato commesso il reato di omissione di soccorso” scrive l’avvocato Giuseppe Russo. Il legale, inoltre, contesta anche la divulgazione di dettagli riservati: “In alcuni articoli compare addirittura il nominativo del pubblico ministero assegnatario del fascicolo d’indagine, il che lascia basiti, ritenuto che in tale eventualità gli unici che ne possono essere a conoscenza, oltre agli inquirenti, sono l’indagata e il suo difensore”.

L’avvocato, quindi, conclude: “Alcune notizie di stampa non corrispondenti al vero stanno ingiustamente danneggiando l’immagine della signora Rodriguez, così come l’illecita diffusione di notizie riservate inerenti alla sua salute da parte di strutture sanitarie e pubblici ufficiali con una ricostruzione dei fatti artificiosa”. Nelle scorse ore, infatti, si era diffusa la notizia secondo la quale la showgirl sarebbe stata denunciata per omissione di soccorso dalla polizia locale di Milano, che le avrebbe già ritirato la patente in seguito ad alcuni accertamenti.