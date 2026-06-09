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Cronaca

Belen Rodriguez denunciata per omissione di soccorso: “Ritirata la patente, rischia il processo”

Immagine di copertina
Credit: AGF

La showgirl avrebbe provocato due incidenti il 23 maggio scorso

di Niccolò Di Francesco
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Belen Rodriguez è stata denunciata per omissione di soccorso dalla polizia locale di Milano, che le aveva già ritirato la patente in seguito ad alcuni accertamenti. Ora, la showgirl è indagata dalla procura di Milano in relazione ai due incidenti stradali avvenuti a Milano il 23 maggio. La conduttrice argentina avrebbe prima urtato lo specchietto di un’auto in sosta a bordo del proprio suv senza fermarsi, poi sarebbe rimasta coinvolta in un secondo incidente con uno scooter e altre macchina parcheggiate, provocando lievi ferite ad alcune persone. La denuncia non significa che ci sarà automaticamente un processo: sarà la Procura, al termine delle indagini, a decidere se archiviare il procedimento o meno.

Gli incidenti si sarebbero verificati poche ore prima che Belen Rodriguez avesse un malore nella sua abitazione. Secondo quanto avevano raccontato Il Giorno e l’edizione milanese de la Repubblica, alcuni vicini della showgirl avrebbero sentito Belen urlare ripetutamente: “Aiuto, Aiutatemi”. Sarebbe stato proprio uno dei condomini ad allertare il 112, arrivato sul posto insieme a un’ambulanza e ai vigili del fuoco. Dopo una trattativa e mentre i pompieri sarebbero stati intenti a forzare la porta, la conduttrice avrebbe deciso di aprire la porta apparendo in evidente stato di agitazione. Belen Rodriguez, quindi, sarebbe stata trasportata in ospedale in codice giallo per accertamenti.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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