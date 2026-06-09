Belen Rodriguez denunciata per omissione di soccorso: “Ritirata la patente, rischia il processo”

Belen Rodriguez è stata denunciata per omissione di soccorso dalla polizia locale di Milano, che le aveva già ritirato la patente in seguito ad alcuni accertamenti. Ora, la showgirl è indagata dalla procura di Milano in relazione ai due incidenti stradali avvenuti a Milano il 23 maggio. La conduttrice argentina avrebbe prima urtato lo specchietto di un’auto in sosta a bordo del proprio suv senza fermarsi, poi sarebbe rimasta coinvolta in un secondo incidente con uno scooter e altre macchina parcheggiate, provocando lievi ferite ad alcune persone. La denuncia non significa che ci sarà automaticamente un processo: sarà la Procura, al termine delle indagini, a decidere se archiviare il procedimento o meno.

Gli incidenti si sarebbero verificati poche ore prima che Belen Rodriguez avesse un malore nella sua abitazione. Secondo quanto avevano raccontato Il Giorno e l’edizione milanese de la Repubblica, alcuni vicini della showgirl avrebbero sentito Belen urlare ripetutamente: “Aiuto, Aiutatemi”. Sarebbe stato proprio uno dei condomini ad allertare il 112, arrivato sul posto insieme a un’ambulanza e ai vigili del fuoco. Dopo una trattativa e mentre i pompieri sarebbero stati intenti a forzare la porta, la conduttrice avrebbe deciso di aprire la porta apparendo in evidente stato di agitazione. Belen Rodriguez, quindi, sarebbe stata trasportata in ospedale in codice giallo per accertamenti.