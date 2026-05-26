Malore in casa per Belen Rodriguez, la showgirl portata in ospedale dopo l’allarme dei vicini: “Gridava aiuto”

Paura per Belen Rodriguez che avrebbe accusato un malore in casa: la vicenda, accaduta in un palazzo in zona Brera, a Milano, risale a poco dopo le 7 di lunedì mattina. Secondo quanto raccontano Il Giorno e l’edizione milanese de la Repubblica, alcuni vicini della showgirl avrebbero sentito Belen urlare ripetutamente: “Aiuto, Aiutatemi”. Sarebbe stato proprio uno dei condomini ad allertare il 112, arrivato sul posto insieme a un’ambulanza e ai vigili del fuoco. Dopo una trattativa e mentre i pompieri sarebbero stati intenti a forzare la porta, la conduttrice avrebbe deciso di aprire la porta apparendo in evidente stato di agitazione. Belen Rodriguez, quindi, sarebbe stata trasportata in ospedale in codice giallo per accertamenti.

Tempo fa la showgirl aveva rivelato di aver sofferto di depressione e attacchi di panico. “La verità è che, dopo gli attacchi di panico, ne esci più forte. Perché ti rendi conto che non vuoi più stare male. Purtroppo vengo da tre, quattro anni difficili” aveva affermato in un’intervista a Belve. In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, invece, la conduttrice aveva rivelato: “Non ho mai fatto un segreto di aver sofferto di attacchi di panico e depressione. Ne ho avuti, nella vita, uno dopo l’altro. L’altra sera, prima dell’intervista, ero senza i bambini e ho preso un calmante, poi un altro e poi un altro. Ovviamente, il risultato è stato un rincog… importante”. E ancora: “Non è facile riuscire ad accettarsi con queste fragilità, soprattutto quando fai un lavoro pubblico e la tua fragilità può diventare anche una presa in giro per chi utilizza questo materiale in modo inadeguato”.