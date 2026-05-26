Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 10:27
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Gossip
Gossip

Malore in casa per Belen Rodriguez, la showgirl portata in ospedale dopo l’allarme dei vicini: “Gridava aiuto”

Immagine di copertina
Credit: AGF

La showgirl sarebbe stata in evidente stato di agitazione

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Paura per Belen Rodriguez che avrebbe accusato un malore in casa: la vicenda, accaduta in un palazzo in zona Brera, a Milano, risale a poco dopo le 7 di lunedì mattina. Secondo quanto raccontano Il Giorno e l’edizione milanese de la Repubblica, alcuni vicini della showgirl avrebbero sentito Belen urlare ripetutamente: “Aiuto, Aiutatemi”. Sarebbe stato proprio uno dei condomini ad allertare il 112, arrivato sul posto insieme a un’ambulanza e ai vigili del fuoco. Dopo una trattativa e mentre i pompieri sarebbero stati intenti a forzare la porta, la conduttrice avrebbe deciso di aprire la porta apparendo in evidente stato di agitazione. Belen Rodriguez, quindi, sarebbe stata trasportata in ospedale in codice giallo per accertamenti.

Tempo fa la showgirl aveva rivelato di aver sofferto di depressione e attacchi di panico. “La verità è che, dopo gli attacchi di panico, ne esci più forte. Perché ti rendi conto che non vuoi più stare male. Purtroppo vengo da tre, quattro anni difficili” aveva affermato in un’intervista a Belve. In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, invece, la conduttrice aveva rivelato: “Non ho mai fatto un segreto di aver sofferto di attacchi di panico e depressione. Ne ho avuti, nella vita, uno dopo l’altro. L’altra sera, prima dell’intervista, ero senza i bambini e ho preso un calmante, poi un altro e poi un altro. Ovviamente, il risultato è stato un rincog… importante”. E ancora: “Non è facile riuscire ad accettarsi con queste fragilità, soprattutto quando fai un lavoro pubblico e la tua fragilità può diventare anche una presa in giro per chi utilizza questo materiale in modo inadeguato”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Gossip / Claudio Amendola: "Chiudere con Francesca Neri è stata una mia scelta"
Gossip / Elodie e la relazione con Franceska Nuredini: la prima foto del bacio durante la vacanza in Giappone
Gossip / Brigitte Nielsen a Belve: "Sylvester Stallone mi ha distrutto la carriera"
Ti potrebbe interessare
Gossip / Claudio Amendola: "Chiudere con Francesca Neri è stata una mia scelta"
Gossip / Elodie e la relazione con Franceska Nuredini: la prima foto del bacio durante la vacanza in Giappone
Gossip / Brigitte Nielsen a Belve: "Sylvester Stallone mi ha distrutto la carriera"
Gossip / Elettra Lamborghini a Belve: "Sono maritosessuale, non mi interessano i maschi con la tartaruga"
Gossip / I retroscena sulla relazione tra Elodie e Franceska: "Iannone ha chiesto alla cantante di fare una scelta"
Gossip / Fedez papà per la terza volta: il rapper conferma la gravidanza di Giulia Honegger
Gossip / Beatrice Arnera e l'odio in rete: "L'accanimento che ho subito ha una radice patriarcale"
Gossip / Andrea Pisani sull’ex Beatrice Arnera: “Siamo in ottimi rapporti, vogliamo il bene di nostra figlia”
Gossip / Beatrice Arnera furiosa con l’ex Andrea Pisani per le continue frecciatine su Raoul Bova: “Valuta azioni legali”
Gossip / Elodie e Franceska Nuredini in vacanza insieme: le foto nella vasca idromassaggio infiammano il web
Ricerca