Home » Spettacoli
Spettacoli

Belén Rodríguez: “Gli ultimi quattro anni sono stati difficili. Ora sono sola, non mi piace nessuno”

Ospite di "Che tempo che fa", la showgirl smentisce le indiscrezioni di Fabrizio Corona e ringrazia Maria De Filippi

di Niccolò Di Francesco
Ospite di Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in onda sul Nove nella prima serata di domenica 1 febbraio, Belen Rodriguez ha ripercorso gli ultimi anni della sua carriera che, per sua stessa ammissione, non sono stati facili. Il riferimento è a un evento di Vanity Fair durante il quale la showgirl argentina apparse piuttosto spesata, facendo preoccupare i suoi fan. “Non è la prima volta che mi capita di stare così, solo che in quelle condizioni sono abituata ad andare a letto però non volevo dire di no per non deludere nessuno” ha spiegato la conduttrice, che dal 5 febbraio sarà al timone del programma Only Fun, in onda sempre sul Nove.

Belen aveva spiegato di aver sofferto di attacchi di panico: “Non sono riuscita a rivedere quei video, non mi ricordo niente ovviamente ero imbarazzata, mi sono sentita piccolina. La verità è che, dopo gli attacchi di panico, ne esci più forte. Perché ti rendi conto che non vuoi più stare male. Purtroppo vengo da tre, quattro anni difficili”. È notizia di pochi giorni fa, invece, che la showgirl sarà presente al Festival di Sanremo nella serata delle cover al fianco di Samurai Jay: “Cantare mi imabarazza, è più forte di me. Mentre se devo presentare mi sento molto più a mio agio”. La showgirl, poi, afferma di essere single: “Sono sola da due anni, non mi piace nessuno. Credo che i miei gusti stiano cambiando”.

La conduttrice, pur senza mai nominarlo, smentisce anche Fabrizio Corona, che aveva parlato di frizioni tra Belen Rodriguez e Maria De Filippi. Su quest’ultima, invece, la showgirl argentina afferma: “Maria ha una mente incredibile, da lei ho imparato a pensare in modo costruttivo. Per me è stata una psicologa, ogni volta che parlavo con lei imparavo qualcosa di nuovo”. Poi rivela di non avere il passaporto nonostante sia ormai in Italia da 20 anni: “Sono anche stata sposata, ma ho chiesto il divorzio prima dei cinque anni… Non sono stata nemmeno furba! Perché non me lo date? Mi piacerebbe portare mio figlio in America”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
