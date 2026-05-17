Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 07:10
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Messa in tv 17 maggio 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Messa in tv 17 maggio 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming, diretta, programma, canale, a che ora

Dove vedere la Messa in tv oggi, 17 maggio 2026? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 17 maggio.

In tv e streaming: orario e canale

Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 17 maggio 2026, alle ore 11 in diretta dalla Chiesa di San Francesco in Gubbio, Perugia. Presente anche la diretta streaming su RaiPlay. Su Canale 5 la Messa andrà in onda alle ore 10. Su TV 2000 (Canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alla Messa alle ore 8.30 e alle 19. Diretta streaming sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. Alle 12 su Rai 1 e Tv2000 il Regina Coeli, la preghiera che nel tempo pasquale sostituisce l’Angelus, con Papa Leone XIV.

Il programma

Rai 1
Ore 11 – Santa Messa dalla Chiesa di San Francesco in Gubbio, Perugia
Ore 12 – Regina Coeli Papa Leone XIV

Canale 5
Ore 10 – Santa Messa

TV2000
Ore 8.30 – Santa Messa
Ore 12 – Regina Coeli Papa Leone XIV
Ore 19 – Santa Messa

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Eurovision Song Contest 2026, vincitore: chi ha vinto, la classifica finale
TV / Kung Fu Panda 4: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Eurovision 2026, quando canta Sal Da Vinci (Italia): orario
Ti potrebbe interessare
TV / Eurovision Song Contest 2026, vincitore: chi ha vinto, la classifica finale
TV / Kung Fu Panda 4: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Eurovision 2026, quando canta Sal Da Vinci (Italia): orario
TV / Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 16 maggio
TV / Il Gladiatore II: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Eurovision 2026: cantanti e scaletta della finale
TV / Eurovision 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la finale
TV / Il marchese del Grillo: tutto quello che c’è da sapere sul film con Alberto Sordi
TV / A che ora inizia la finale dell’Eurovision 2026: l’orario su Rai 1
TV / Ascolti tv venerdì 15 maggio: Mille e una cover Sanremo, Grande Fratello Vip
Ricerca