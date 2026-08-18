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Le grandi domande di Freedom: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Le grandi domande di Freedom: anticipazioni e streaming della puntata di oggi

Questa sera, martedì 18 agosto 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Le grandi domande di Freedom. Avventura, scoperta, indagine. Un viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia con Roberto Giacobbo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

La puntata si aprirà con un tuffo nel passato per cercare di rispondere a una domanda tanto affascinante quanto sorprendente: gli antichi sapevano costruire meglio di noi? Dalle piramidi d’Egitto alle mura megalitiche, passando per sistemi ingegneristici avanzati e architetture monumentali come il Pantheon, realizzato dai Romani, sono numerose le opere che ancora oggi suscitano interrogativi e sembrano sfidare le nostre conoscenze. Un sapere che torna protagonista anche nel Rinascimento, grazie a figure come Brunelleschi e Palladio. Alla base di questo percorso c’è Vitruvio, autore del De Architectura, considerato uno dei testi fondamentali per lo sviluppo dell’architettura occidentale.

A seguire, riflettori puntati su una delle questioni più enigmatiche legate alla spiritualità: esiste il Purgatorio? La trasmissione indagherà su questa dimensione sospesa tra dannazione e salvezza, mettendo a confronto prospettive diverse e ripercorrendo luoghi e testimonianze emblematiche. Tra le tappe, il Museo delle Anime del Purgatorio di Roma, il Purgatorio di San Patrizio in Irlanda e Napoli, dove il culto delle anime pezzentelle testimonia un legame ancora molto forte tra il mondo dei vivi e quello dei defunti.

Il viaggio proseguirà all’interno di Forte Braschi, la struttura costruita per proteggere quella che sarebbe diventata la nuova Capitale d’Italia. Negli ambienti oggi riqualificati, verranno aperte alcune teche per portare alla luce oggetti, curiosità e segreti legati all’universo dello spionaggio, tra atmosfere che sembrano uscite direttamente da una pellicola cinematografica.

A chiudere la puntata sarà un’indagine su un interrogativo che da sempre alimenta curiosità e dibattito: esistono davvero i fantasmi? Testimonianze e registrazioni sorprendenti saranno al centro di un percorso alla ricerca di possibili spiegazioni per alcune delle esperienze più inquietanti narrate da chi afferma di aver avuto un contatto con il mondo degli spiriti.

Streaming e tv

Dove vedere Le grandi domande di Freedom in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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