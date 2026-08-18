Ascolti tv lunedì 17 agosto 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 17 agosto2026? Su Rai 1 è andato in onda Il giovane Montalbano. Su Rai 3 Filorosso. Su Canale 5 Scherzi a parte. Su Rete 4 Zona bianca. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 17 agosto 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.