Che ci faccio qui: anticipazioni e streaming della puntata di oggi, 9 agosto

Questa sera, domenica 16 agosto 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Che ci faccio qui, il programma ideato e condotto da Domenico Iannacone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Continua il viaggio di Domenico Iannacone in Calabria con Bartolo Mercuri, il piccolo commerciante di mobili, anima dell’Associazione Il Cenacolo, tra i migranti, dentro storie di disagio abitativo e ingiustizia sociale, per mostrare lo sfruttamento degli ultimi. A Rosarno, dentro le piccole abitazioni fatiscenti di una comunità di bulgari, le cui famiglie numerose vivono compresse in pochi metri quadrati, senza i servizi essenziali. Nella campagna di Rosarno, ecco la terribile condizione di vita di Mustafà, da 32 in Italia senza permesso di soggiorno.

A Mammola, ai piedi dell’Aspromonte, c’è un luogo fuori dal tempo e dallo spazio. Qui Nik Spatari, artista visionario, sordo, amico di Picasso e Le Corbusier, alla fine degli anni ’60, insieme alla sua compagna Hiske Maas, fonda dai ruderi di un vecchio monastero, il MuSaBa: un museo laboratorio d’arte contemporanea al cui interno è custodito “Il sogno di Giacobbe”, da molti definito La Cappella Sistina della Calabria. Nel 2020, all’età di 91 anni, Nik è mancato. A preservare la sua opera è rimasta Hiske, che continua a cullare il sogno immortale dell’arte.

L’Università della Calabria è un ateneo prestigioso di respiro internazionale che attira studenti e docenti da tutto il mondo. Il prof Gianluigi Greco è il direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica, nonché uno dei massimi esperti di Intelligenza Artificiale. Oggi quasi tutti i suoi studenti trovano lavoro presso la multinazionale NTT DATA, che ha trasferito proprio in Calabria uno dei tre poli mondiali dell’IA.

Streaming e tv

Dove vedere Che ci faccio qui in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.