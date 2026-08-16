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Palio di Siena 16 agosto 2026, chi fa la telecronaca della Carriera su La7: giornalista e commentatore

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AGF
di Antonio Scali
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Palio di Siena 16 agosto 2026, chi fa la telecronaca della Carriera su La7: giornalista e commentatore

Chi fa la telecronaca del Palio di Siena del 16 agosto 2026 dedicato alla Madonna dell’Assunta in onda oggi su La7? A raccontare la storica gara in Piazza del Campo è il noto giornalista e telecronista calcistico Pierluigi Pardo. Al commento lo storico del Palio, Giovanni Mazzini.

Ma chi è Pierluigi Pardo? Romano del quartiere Trieste, si laurea in economia alla Sapienza di Roma nel 1999. Prodotto del Piccolo Gruppo di Michele Plastino (laboratorio di giornalismo e comunicazione che ha lanciato giornalisti come Sandro Piccinini, Massimo Marianella e Fabio Caressa), tra il 1999 e il 2001 si alterna tra il lavoro come marketing assistant brand manager alla Procter & Gamble, come telecronista di Tele+ e come conduttore radiofonico presso le emittenti romane. Dalla relazione con Lorenza Baroncelli, architetto e urbanista, ha avuto un figlio, Diego, nato nel giugno del 2022. Dopo aver a lungo lavorato a Sky Sport e Mediaset, dal 2 agosto 2018 è telecronista delle partite di cartello del campionato di Serie A trasmesse dalla piattaforma DAZN. Cura poi anche il format Parto con Pardo. Il 4 aprile 2022 ha preso il via su DAZN il suo nuovo programma di approfondimento del lunedì sera Supertele – Leggero come un pallone. Sempre per DAZN ha commentato numerose partite dei Mondiali di calcio 2026, compresa la finale.

Cavalli

Abbiamo visto chi fa la telecronaca del Palio di Siena 16 agosto 2026, ma quali sono i cavalli in Piazza del campo oggi? Le dieci Contrade partecipano alla corsa con un cavallo che viene loro assegnato per estrazione a sorte da una rosa di cavalli selezionati tra quelli fisicamente idonei. Le prove di idoneità e l’assegnazione dei cavalli (la Tratta), avvengono tre giorni prima del Palio; prima del Palio si svolgono sei corse di prova (una la mattina ed una il pomeriggio) durante le quali il fantino, scelto dalla Contrada, prende dimestichezza con il cavallo che, allo stesso tempo, prende confidenza con il tufo della Piazza.

Quali sono i cavalli che correranno il Palio di Siena del 16 agosto 2026? Eccoli con le rispettive contrade e fantini.

LUPA cavallo Diodoro, fantino Dino Pes
NICCHIO cavallo Anda e Bola, fantino Giovanni Atzeni
SELVA cavallo Canarinu, fantino Sebastiano Murtas
OCA cavallo Diamante Sauro, fantino Miscel Putzu
CHIOCCIOLA cavallo Arestetulesu, fantino Gionatan Bartoletti
ISTRICE cavallo Ares Elce, fantino Federico Guglielmi
TORRE cavallo Donrodrigo, fantino Giuseppe Zedde
AQUILA cavallo Benitos, fantino Carlo Sanna
ONDA cavallo Viso d’Angelo, fantino Andrea Sanna
GIRAFFA cavallo Euskaldi, fantino Elias Mannucci

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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