Il buono, il brutto, il cattivo: trama, cast e streaming del film
Il buono, il brutto, il cattivo: trama, cast e streaming del film
Questa sera, sabato 15 agosto 2026, alle ore 20.30 su Rai 3 va in onda Il buono, il brutto, il cattivo, film del 1966 diretto da Sergio Leone. Tra i più celebri western della storia del cinema, è considerato la quintessenza del fortunato genere spaghetti western. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni sul film.
Trama
Il film è ambientato nel 1862. Negli Stati Uniti infuria la guerra di secessione tra la Confederazione sudista e l’Unione nordista. Il bandito Tuco Ramírez (il “brutto”), braccato da cacciatori di taglie per omicidio, è catturato da uno di essi (il “buono”) e consegnato alla giustizia. Durante l’esecuzione della condanna a morte, lo sconosciuto cacciatore di taglie (che prima lo aveva catturato) riappare armato di fucile, spara e recide il cappio al collo di Tuco, liberandolo e mettendolo in salvo dall’impiccagione. I due uomini si accordano per ripetere il trucco, rivelandosi soci. Ma improvvisamente il Biondo (così Tuco chiama il compare), rompe il patto e abbandona il socio nel deserto, appiedato e legato. Un terzo uomo ha assistito alla beffa delle impiccagioni fallite: è il sicario Sentenza (il “cattivo”) che, venuto a sapere, prima di ucciderli, dagli ex-soldati confederati Stevens e Baker di una misteriosa cassa piena di dollari, si mette alla ricerca del loro compare Jackson, ora noto come Bill Carson, colui che ha sottratto la cassa e l’ha nascosta…
Il buono, il brutto, il cattivo: il cast del film
Abbiamo visto la trama de Il buono, il brutto, il cattivo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Clint Eastwood: il Biondo
- Eli Wallach: Tuco Ramírez
- Lee Van Cleef: Sentenza
- Aldo Giuffré: il capitano nordista
- Mario Brega: il caporale Wallace
- Luigi Pistilli: Pablo Ramírez
- Rada Rassimov: María
- Enzo Petito: l’armaiolo
- Claudio Scarchilli: un peon messicano
- Antonio Casas (non accreditato): Stevens
- Livio Lorenzon: Baker
- Antonio Casale: Jackson / Bill Carson
- Sandro Scarchilli: un uomo di Sentenza
- Benito Stefanelli: un uomo di Sentenza
- Angelo Novi: un monaco
Streaming e tv
Dove vedere Il buono, il brutto, il cattivo in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre) alle ore 20.30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.