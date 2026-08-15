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Il buono, il brutto, il cattivo: trama, cast e streaming del film

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Pixabay
di Antonio Scali
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Il buono, il brutto, il cattivo: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 15 agosto 2026, alle ore 20.30 su Rai 3 va in onda Il buono, il brutto, il cattivo, film del 1966 diretto da Sergio Leone. Tra i più celebri western della storia del cinema, è considerato la quintessenza del fortunato genere spaghetti western. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni sul film.

Trama

Il film è ambientato nel 1862. Negli Stati Uniti infuria la guerra di secessione tra la Confederazione sudista e l’Unione nordista. Il bandito Tuco Ramírez (il “brutto”), braccato da cacciatori di taglie per omicidio, è catturato da uno di essi (il “buono”) e consegnato alla giustizia. Durante l’esecuzione della condanna a morte, lo sconosciuto cacciatore di taglie (che prima lo aveva catturato) riappare armato di fucile, spara e recide il cappio al collo di Tuco, liberandolo e mettendolo in salvo dall’impiccagione. I due uomini si accordano per ripetere il trucco, rivelandosi soci. Ma improvvisamente il Biondo (così Tuco chiama il compare), rompe il patto e abbandona il socio nel deserto, appiedato e legato. Un terzo uomo ha assistito alla beffa delle impiccagioni fallite: è il sicario Sentenza (il “cattivo”) che, venuto a sapere, prima di ucciderli, dagli ex-soldati confederati Stevens e Baker di una misteriosa cassa piena di dollari, si mette alla ricerca del loro compare Jackson, ora noto come Bill Carson, colui che ha sottratto la cassa e l’ha nascosta…

Il buono, il brutto, il cattivo: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il buono, il brutto, il cattivo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Clint Eastwood: il Biondo
  • Eli Wallach: Tuco Ramírez
  • Lee Van Cleef: Sentenza
  • Aldo Giuffré: il capitano nordista
  • Mario Brega: il caporale Wallace
  • Luigi Pistilli: Pablo Ramírez
  • Rada Rassimov: María
  • Enzo Petito: l’armaiolo
  • Claudio Scarchilli: un peon messicano
  • Antonio Casas (non accreditato): Stevens
  • Livio Lorenzon: Baker
  • Antonio Casale: Jackson / Bill Carson
  • Sandro Scarchilli: un uomo di Sentenza
  • Benito Stefanelli: un uomo di Sentenza
  • Angelo Novi: un monaco

Streaming e tv

Dove vedere Il buono, il brutto, il cattivo in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre) alle ore 20.30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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