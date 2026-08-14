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L’erede: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

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di Antonio Scali
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L’erede: anticipazioni (trama e cast) e streaming della puntata, 14 agosto

Questa sera, venerdì 14 agosto 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata L’erede, la serie tv turca drammatica/sentimentale diretta da Deniz Celebi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Serhat e Asir sono per la prima volta alleati. Insieme, i due rintracciano Bektas, lo scagnozzo di Dalyan, che stava preparando i documenti per il matrimonio di Dalyan con Yildiz. Tramite Bektas, Serhat e Asir riescono ad arrivare nel posto in cui Dalyan sta per celebrare le nozze e le interrompono prima che Yildiz firmi di documenti. Qui nasce un conflitto a fuoco.

L’erede: il cast

Abbiamo visto la trama de L’erede, ma qual è il cast completo della serie tv? Tra gli attori principali: Ilhan Sen, Aybuke Pusat, Biran Damla Yilmaz, Birgul Ulusoy, Vural Tantekin, Veda Yurtsever Ipek, Onur Bilge, Sezin Bozaci e Mazlum Cimen.

Streaming e tv

Dove vedere L’erede in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – venerdì 14 agosto 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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