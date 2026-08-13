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La guerra dei nonni: tutto quello che c’è da sapere sul film

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AGF
di Antonio Scali
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La guerra dei nonni: trama, cast e streaming del film su Canale 5

La guerra dei nonni è il film in onda su Canale 5 questa sera, 13 agosto 2026, alle ore 21.30 su Canale 5. Una divertente commedia del 2023 diretta da Gianluca Ansanelli con protagonisti Max Tortora e Vincenzo Salemme. Scopriamo insieme la trama e il cast.

Trama

Gerri è un nonno attento e premuroso, vive con la famiglia della figlia, aiuta in casa e si prende cura dei suoi amati nipoti. In questo perfetto equilibrio familiare irrompe nonno Tom, che dopo anni vissuti all’estero torna in Italia per trascorrere un po’ di tempo con i nipotini. Esuberante e chiassoso, nonno Tom è pronto a infrangere ogni regola stabilita da nonno Gerri pur di realizzare i desideri dei bambini e conquistare il loro amore. Dall’incontro tra Gerri e Tom nascerà un’accesa competizione che darà vita a una serie di esilaranti sfide tra nonni, senza esclusione di colpi… e colpi di scena.

La guerra dei nonni: il cast del film

Tanti gli attori nel cast corale di questa fresca commedia, tra cui Vincenzo Salemme, Max Tortora, Luca Angeletti, Ana Caterina Morariu. Scopriamo insieme attori e relativi personaggi.

  • Vincenzo Salemme: Gerri
  • Max Tortora: Tom
  • Luca Angeletti: Ernesto
  • Ana Caterina Morariu: Federica
  • Bianca Guaccero: Viki
  • Herbert Ballerina: Gaetano
  • Greta Santi: Giulia
  • Luigi Fosco: Marco
  • Chloe Aquino: Loretta
  • Augusto Fornari: padre di Axel
  • Mostro: se stesso

Streaming e tv

Dove vedere La guerra dei nonni in tv e streaming? Appuntamento in prima serata questa sera, 13 agosto 2026, alle ore 21.30 su Canale 5. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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