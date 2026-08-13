Kilimangiaro Estate: anticipazioni, ospiti e argomenti della puntata di oggi, 13 agosto

Questa sera, giovedì 13 agosto 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Kilimangiaro Estate, il programma di Rai Cultura condotto da Camila Raznovich. Un viaggio che abbandona lo studio televisivo per abbracciare il mondo reale, fatto di città, persone, storie e paesaggi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Dagli abissi del cosmo alle cliniche hi-tech per la longevità, fino all’anima più segreta di Napoli. È un itinerario ricco di contrasti, scienza e cultura quello proposto da “Kilimangiaro Estate”, in onda questa sera, giovedì 13 agosto alle 21.15 su Rai 3. Insieme a Camila Raznovich, ospiti ed esperti si confrontano su alcune delle grandi domande che da sempre affascinano l’essere umano. Primo ospite in studio l’astrofisico e cosmologo Giovanni Covone. Presentando il suo libro “La vita e le stelle”, propone un viaggio dalle profondità del cosmo agli abissi oceanici per rispondere a una delle domande più affascinanti della scienza: dove e come può nascere la vita nell’universo?

Il racconto si sposta poi a Napoli con Lucio Casillo, fondatore del collettivo The Neapolitaner. Con il libro “Napoli come vuoi”, Casillo offre uno sguardo autentico sul capoluogo partenopeo, lontano dal turismo di consumo e dagli itinerari convenzionali, per svelare la complessità di una città dalle mille sfaccettature.

Spazio anche al viaggio e alle mappe insieme a Margherita Azzari, geografa e vicepresidente della Società Geografica Italiana. Un confronto tra passato e futuro della disciplina: dalle nuove tecnologie – come l’Intelligenza Artificiale applicata ai beni culturali e il Virtual Landscaping per il turismo sostenibile – al ricordo dei grandi centenari delle esplorazioni, dal dirigibile Norge al Polo Nord alle imprese di Ermanno Stradelli in Amazzonia.

Infine, un ampio focus sul tema della longevità, mettendo a confronto il business milionario delle cliniche hi-tech con i segreti naturali delle celebri Blue Zone. Ne discutono il professor Giovanni Pes, co-scopritore della Blue Zone in Sardegna, Nicola Palmarini (UK National Innovation Centre for Ageing) in collegamento da Londra per un’analisi sulle implicazioni sociali e politiche dell’invecchiamento, e l’attrice Alessandra Faiella, che attraverso la recitazione invita a smontare gli stereotipi sulla terza età.

Streaming e tv

Dove vedere Kilimangiaro Estate in diretta tv e in streaming? Appuntamento questa sera, giovedì 13 agosto 2026, alle ore 21,20 su Rai 3. Anche in streaming e on demand su Rai Play.