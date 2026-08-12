Ricchi a tutti i costi: tutto quello che c’è da sapere sul film su Canale 5
Ricchi a tutti i costi: trama, cast e streaming del film su Canale 5
Questa sera, 12 agosto 2026, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda il film Ricchi a tutti i costi, pellicola del2024, scritta e diretta da Giovanni Bognetti, sequel del film del 2022 Natale a tutti i costi. Tra i protagonisti Christian De Sica, Angela Finocchiaro e Dharma Mangia Woods. Ma vediamo insieme trama e cast.
Trama
La famiglia Delle Fave parte per una nuova avventura a Minorca. L’obiettivo è proteggere la nonna (e la sua ricca eredità) dalle grinfie del viscido Nunzio, che ha sedotto l’anziana donna e ha in programma di sposarla, portarla con sé in Sud America e, probabilmente, farla sparire il qualche recondito anfratto del Rio delle Amazzoni. Anna trascina marito e figli in un folle piano: uccidere il futuro sposo a pochi giorni dalle nozze, per salvare la madre. Tra liti in famiglia, vecchi dissapori e tragedie sfiorate, i killer improvvisati scopriranno ancora una volta che il vero tesoro è essere una famiglia.
Ricchi a tutti i costi: il cast del film
Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Troviamo tanti attori celebri come Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Dharma Mangia Woods, Claudio Colica, Fioretta Mari, Antonino Bruschetta, Darko Perić, Fernando Albizu, Irma Carolina Di Monte e Teresa Piergentili. Ecco il cast completo con i relativi personaggi interpretati.
- Christian De Sica: Carlo Delle Fave
- Angela Finocchiaro: Anna Delle Fave
- Dharma Mangia Woods: Alessandra Delle Fave
- Claudio Colica: Emilio Delle Fave
- Fioretta Mari: Giuliana
- Ninni Bruschetta: Nunzio
- Fernando Albizu: Luis
- Irma Carolina Di Monte: Patricia
- Teresa Piergentili: Marzia
- Darko Perić: Bojan
Streaming e tv
Dove vedere Ricchi a tutti i costi in tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 questa sera, 12 agosto 2026, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.