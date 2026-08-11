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Jannacciami!: lo spettacolo dedicato a Enzo Jannacci su Rai 3

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AGF
di Antonio Scali
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Jannacciami!: lo spettacolo dedicato a Enzo Jannacci su Rai 3. Anticipazioni e ospiti

Jannacciami è lo spettacolo in onda su Rai 3 questa sera, martedì 11 agosto alle 21.15. In occasione dei 70 anni dal primo concerto da solista del Maestro Enzo Jannacci, Paolo Jannacci e la sua band hanno organizzano un concerto tributo che si è tenuto al Teatro degli Arcimboldi di Milano. La direzione artistica è affidata a Paolo Jannacci e Alessandro Pozzoli. Scopriamo insieme anticipazioni e ospiti.

Anticipazioni e ospiti

Sul palco la presenza di grandi musicisti come Paolo Tomelleri e Marco Brioschi, che nella loro lunga carriera musicale hanno accompagnato Enzo Jannacci durante le sue più importanti performance. Ospiti della serata Paolo Rossi, Elio, J-Ax, Paolo Belli, Paola Iezzi, Stefano Massini e Stefano Massironi. Gli ospiti, insieme a Paolo Jannacci, ripercorrono alcuni tra i più iconici brani di Enzo Jannacci, seguendo una linea artistica capace di toccare le corde dell’anima del pubblico, alternando canzoni come Parlare con i limoni, L’Armando, Una fetta di limone, Vincenzina ai brani più nazional popolari come Vengo anch’io. No, tu no, Ci vuole orecchio, Se me lo dicevi prima, Veronica e molti altri, per un totale di 26 canzoni. Un susseguirsi di emozioni che non hanno fine, attraverso cui tutti gli “amici di Enzo” hanno voluto portare una testimonianza della loro gratitudine e vicinanza, offrendo la loro arte sul palco.

Nel concerto trovano spazio anche momenti poetici, comici e irriverenti grazie a Paolo Rossi, considerato da sempre l’allievo prediletto o il figlio adottivo del grande Enzo. Due ore di repertorio musicale e poetico che tengono lo spettatore incollato al video, in un susseguirsi di emozioni che spaziano dalla nostalgia al sorriso. Paolo Jannacci e i suoi ospiti si donano al pubblico senza nulla temere, nel segno delle parole di Enzo: “È meglio un fiasco colossale che un sobrio successo!”. Appuntamento su Rai 3 questa sera, martedì 11 agosto alle 21.15.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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