Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 11:27
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3, 10 agosto 2026

Filorosso è il programma di approfondimento in onda per tutta l’estate su Rai 3, il lunedì in prima serata, a partire dalle 21.20. Tanti gli ospiti in studio per analizzare i temi di attualità, come la guerra in Ucraina, lo scontro politico e i casi di cronaca, ma anche le sfide economiche e sociali, i grandi appuntamenti culturali, gli scenari internazionali. Non mancheranno servizi e reportage. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Filorosso in onda questa sera, 10 agosto 2026.

Anticipazioni e ospiti

Lo scontro tra Italia e Spagna sulla gestione delle frontiere e il crescente allarme per la violenza giovanile saranno al centro della nuova puntata di “Filorosso”, in onda questa sera, lunedì 10 agosto, alle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay. Antonino Monteleone, con Adele Grossi, analizzerà i principali fatti della settimana attraverso approfondimenti, testimonianze e ospiti in studio.

Nella prima parte, con al centro i temi caldi di attualità, interverranno i giornalisti Gian Antonio Stella (Corriere della Sera), Alberto Negri (Il Manifesto) e il direttore de “Il Tempo”, Daniele Capezzone, oltre al tenente colonnello Gianfranco Paglia.

La trasmissione tornerà anche questa settimana sul tema della crescente diffusione della violenza tra i giovani e il recente disegno di legge per la prevenzione del disagio giovanile. Ospiti, l’esponente del Partito Democratico, Alessia Morani, la deputata di Fratelli d’Italia, Ylenja Lucaselli, Francesca Pascale e l’ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. La puntata approfondirà inoltre gli ultimi sviluppi del caso Garlasco. Interverranno, tra gli altri, l’avvocato Antonio De Rensis, la criminologa Anna Vagli, l’avvocato Massimo Lovati, il generale Luciano Garofano, il biologo forense Ugo Ricci, il criminologo Simone Borile e la content creator Francesca Bugamelli.

Streaming e tv

Dove vedere Filorosso in diretta tv e in streaming? Appuntamento a partire dalle 21,20, stasera – lunedì 10 agosto 2026 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Filorosso è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv lunedì 10 agosto: Il giovane Montalbano, Hot sweet sour, Filorosso
TV / Il giovane Montalbano: le anticipazioni (trama, cast e streaming) della quinta puntata (replica)
TV / King of Killers: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv lunedì 10 agosto: Il giovane Montalbano, Hot sweet sour, Filorosso
TV / Il giovane Montalbano: le anticipazioni (trama, cast e streaming) della quinta puntata (replica)
TV / King of Killers: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1
TV / Hot Sweet Sour – Ingredienti di un amore: tutto quello che c’è da sapere sul film su Canale 5
TV / Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 10 agosto 2026
TV / Ascolti tv domenica 9 agosto: Noos, Racconto di una notte, Il padrino
TV / Che ci faccio qui: anticipazioni e streaming della puntata di oggi
TV / Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) dalla 17esima puntata
TV / Noos – L’avventura della conoscenza: anticipazioni, ospiti e streaming
TV / Battleship: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricerca