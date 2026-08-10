Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3, 10 agosto 2026

Filorosso è il programma di approfondimento in onda per tutta l’estate su Rai 3, il lunedì in prima serata, a partire dalle 21.20. Tanti gli ospiti in studio per analizzare i temi di attualità, come la guerra in Ucraina, lo scontro politico e i casi di cronaca, ma anche le sfide economiche e sociali, i grandi appuntamenti culturali, gli scenari internazionali. Non mancheranno servizi e reportage. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Filorosso in onda questa sera, 10 agosto 2026.

Anticipazioni e ospiti

Lo scontro tra Italia e Spagna sulla gestione delle frontiere e il crescente allarme per la violenza giovanile saranno al centro della nuova puntata di “Filorosso”, in onda questa sera, lunedì 10 agosto, alle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay. Antonino Monteleone, con Adele Grossi, analizzerà i principali fatti della settimana attraverso approfondimenti, testimonianze e ospiti in studio.

Nella prima parte, con al centro i temi caldi di attualità, interverranno i giornalisti Gian Antonio Stella (Corriere della Sera), Alberto Negri (Il Manifesto) e il direttore de “Il Tempo”, Daniele Capezzone, oltre al tenente colonnello Gianfranco Paglia.

La trasmissione tornerà anche questa settimana sul tema della crescente diffusione della violenza tra i giovani e il recente disegno di legge per la prevenzione del disagio giovanile. Ospiti, l’esponente del Partito Democratico, Alessia Morani, la deputata di Fratelli d’Italia, Ylenja Lucaselli, Francesca Pascale e l’ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. La puntata approfondirà inoltre gli ultimi sviluppi del caso Garlasco. Interverranno, tra gli altri, l’avvocato Antonio De Rensis, la criminologa Anna Vagli, l’avvocato Massimo Lovati, il generale Luciano Garofano, il biologo forense Ugo Ricci, il criminologo Simone Borile e la content creator Francesca Bugamelli.

Streaming e tv

Dove vedere Filorosso in diretta tv e in streaming? Appuntamento a partire dalle 21,20, stasera – lunedì 10 agosto 2026 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Filorosso è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.