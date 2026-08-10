Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 10 agosto 2026

Questa sera, lunedì 10 agosto 2026, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 10 agosto 2026, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata il tema immigrazione, dalla crescente tensione diplomatica tra Italia e Spagna fino al possibile rischio terrorismo scattato a Ceuta.

Spazio poi al caldo record e all’allarme siccità, con il racconto del fiume Po sempre più in secca e delle conseguenze per il Paese. Infine, una pagina dedicata agli ultimi sviluppi nel giallo di Garlasco.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, lunedì 10 agosto 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.